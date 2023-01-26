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中職／林益全暢談轉隊心情 吃到媽媽煮的三餐很幸福

聯合報／ 記者藍宗標／台南即時報導
「神全」林益全（中）今天首度在獅隊春訓開訓典禮亮相，收到董事長凃忠正（左）的紅包。記者侯永全／攝影
「神全」林益全（中）今天首度在獅隊春訓開訓典禮亮相，收到董事長凃忠正（左）的紅包。記者侯永全／攝影

統一獅隊「神全」林益全今天首度在春訓開訓典禮亮相，正式投入春訓，這位37歲老將生涯首次轉隊，強調很 開心回到台南打球，對球場也很熟悉，他說：「在外打球十幾年，現在可以跟家人在一起，又能從事喜歡的工作，覺得很幸福。」

林益全2009年從興農牛隊起步，歷經義大犀牛、悍將隊，一共待了14個球季；他表示，爸媽都在南部，以前只能用冷冷的訊息連絡，或是透過電話聲音傳達 ，今年回到台南後，可以吃到媽媽煮的三餐。

林益全生涯累積1892支安打是現役球員最多，新球季有機會達到2000安里程碑，他說：「任何球隊都一樣，這個舞台很競爭，今年就是把自己準備好，才能打出成績，回到南部保持身體健康、開心打球。」

新球季對林益全仍然充滿挑戰，未來是否再披習慣的9號球衣，也要再和獅隊外野手李丞齡協商；林益全表示，禮貌上要先和穿9號的李丞齡聊一聊，必須尊重隊友，未來若能使用，會繼續讓這個背號發光發熱。

至於獅隊隊友，林益全一點也不擔心，他說：「全隊幾乎都認識，和餅總（林岳平）在台電成棒隊就一起了，隊上也有很多南英商工校友，大家擁有革命情感，講都講不完。」

林益全 林岳平 統一獅

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