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經典賽／好想對日本！江坤宇拚正選 游擊防區高競爭

聯合報／ 記者蘇志畬／屏東即時報導

生涯首度入選成棒國家隊，中信兄弟隊當家游擊手「小可愛」江坤宇進入經典賽中華隊集訓名單，對他來說是美夢成真，有國小時期的作文為證，更期待有機會對上日本隊，體驗面對「大谷等級」的對手強度。

「很感謝餅總（林岳平）選我。」江坤宇在今天兄弟開訓典禮受訪時表示：「從小就想打成棒國家隊，現在有這個機會，我會盡力把狀態調整好。」

日前公布中華隊36人集訓名單後，江坤宇就在臉書上分享自己國小三年的的作文，寫著「如果當了棒球選手，一定要為國家出國比賽。」結果美夢成真。

談到那篇作文，江坤宇靦腆笑說：「我自己都忘記了，那是爸爸找出來的，那時候我還沒開始正式打球，只是愛棒球、愛看中華隊比賽，現在回頭看，自己也覺得當時怎麼會這樣寫，滿可愛的。」

江坤宇上一次穿中華隊戰袍是2018年高中時期，經典賽要力拚30人正選名單，不過游擊防區還有張育成、林子偉等旅外好手在，競爭強度很高，江坤宇說：「現在才剛開訓，先把自己準備好，才有機會競爭，能夠參與就已經很開心。」

江坤宇也透露，曾看過林子偉在玉山盃比賽，只不過當時年紀太小已印象模糊，「這些過去在電視上看過的前輩，現在有機會同隊，可以學到不一樣的東西。」

由於三級棒球時打中華隊較少碰到中南美州球隊，江坤宇很期待這次經典賽，特別是希望能晉級八強，前往東京對上日本隊，「滿想對到日本，他們有大谷翔平這樣的選手，很想看看他們的等級。」

江坤宇 中華隊 棒球

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