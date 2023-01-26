中職／鄭浩均還想扮裝 新球季要擦亮「建仔牌」伸卡

中信兄弟隊春訓在今天展開，「菜鳥日」新秀們紛紛變裝讓學長留下深刻印象，去年第一指名「美美」鄭浩均更被總教練林威助點名「有期待」，鄭浩均不僅纏著王建民學伸卡，也期許自己以完投9局為目標。

鄭浩均在去年季中選秀加盟兄弟，球季尾聲曾一度代班洋投泰樂，在一軍先發4.1局失1分，好表現獲得教練團肯定，一度被考慮帶進總冠軍賽，不過因確診無法入選，今天開訓日林威助再次想起鄭浩均的好表現，點名他與第二指名徐基麟都是球隊期待的「即戰力」。

鄭浩均認為，去年一軍初登板體驗到不同張力，「過去沒有在這麼多人面前投球過，尤其大家都很嗨，張力很強，感覺很亢奮，適應之後應該可以更穩。」

這個休賽季，鄭浩均也針對過去較少用的伸卡以及卡特球進行強化，希望能增添球種、擾亂打者，以先發投手方向備戰，目標是要拉長投球局數，「希望能夠投到9局，這是我的目標，想拚完投。」

伸卡球是二軍投手教練王建民的招牌球路，鄭浩均就是纏著他學習，「跟王葛格（建民）學的，每天吵著找他接球，我想他應該覺得有點煩了。」

這當然是開玩笑，王建民還是點出鄭浩均要調整的地方，特別是還不夠穩定，鄭浩均說：「還丟不到像他那樣招牌，他的後勁很強，我還在適應新的握法，有時沒那麼好。」