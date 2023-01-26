快訊

高雄轎車失控逆向撞遊覽車 車毀妻死、夫骨折

美方意見有影響？新國安團隊將就位 蔡總統料將親喬8位國安首長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／不僅接中華隊長 王威晨還想超越王光輝三連霸

聯合報／ 記者蘇志畬／屏東即時報導
世界棒球經典賽中華隊36人集訓名單出爐，王威晨擔任隊長。本報資料照片 劉沁娥
世界棒球經典賽中華隊36人集訓名單出爐，王威晨擔任隊長。本報資料照片 劉沁娥

中信兄弟隊今年要力拚三連霸，王威晨續任隊長，今年球季開打前還多了一個「中華隊隊長」身分，這是父親王光輝沒有過的頭銜，王威晨還有一項大目標：「想要突破爸爸的三連霸紀錄。」

王威晨日前入選世界棒球經典賽中華隊36人集訓名單，同時也接到是否願意接任隊長的詢問電話，王威晨馬上說：「我願意。」毫無猶豫的原因，王威晨事後回想，或許是在中信擔任兩年隊長，幫助球隊奪冠，所以自然而然答應。

記憶中，父親王光輝沒有擔任過中華隊隊長，王威晨笑說：「又突破了他的一個障礙。」話鋒一轉，王威晨想超越另一項「父親障礙」，那就是王光輝球員生涯曾兩度幫兄弟象打下三連霸王朝。

「爸爸有過三連霸，我們現在只差一步。」王威晨說：「之前我曾說過，希望幫球隊建立王朝，這兩年不容易，很艱難拿下兩冠，未來不只三連霸，還希望四連霸、五連霸，這是我個人小小心願。」

中華隊預計28日報到，29日開始在斗六棒球場展開集訓，3月8日至12日進行預賽，若順利打到最後要到21日，王威晨要到中華隊賽程結束後才會返回母隊，而中職新賽季預計4月1日開打。

王威晨 中華隊 王光輝

延伸閱讀

中職／連霸兄弟談約漲幅估7% 王威晨月薪有看頭

三級棒球球員十大偶像排行榜 猜猜誰是第一名？

經典賽／巴拿馬延攬前兄弟洋投 奧特羅有望碰上前隊友

中職／林益全跟進學長胡金龍 生涯打擊率前3傑都在獅隊

相關新聞

中職／兄弟拚三連霸 林威助向球迷喊話：一起突破

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉辦春訓開訓典禮，力拚三連霸王朝是唯一目標，總教練林威助向球迷喊話：「跟我們一起突破...

中職／獅隊開訓典禮最大亮點 林益全首度披上獅袍亮相

「神全」林益全邁入中職生涯第15年，改披統一獅隊球衣，今天首次在台南球場亮相，加入獅隊春訓開訓典禮，新球季有機會成為史上...

中職／連霸兄弟談約漲幅估7% 王威晨月薪有看頭

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區展開春訓，二連霸球隊的談約進度外界很關心，領隊劉志威預估平均漲幅在7%左右，主力球員...

中職／兄弟開季洋將3投或2投1野 鄭凱文變關鍵

中信兄弟隊今天舉行春訓開訓典禮，四名洋將有三人將在明天加入，總教練林威助談及洋將布局時指出，鄭凱文的調整進度會是關鍵，若...

中職／宋晟睿二刀流計畫封存 專心往野手發展

中信兄弟隊宋晟睿的二刀流訓練計畫宣告封存，球團先前提供宋晟睿往投手、野手兼具的訓練選項，不過在今天開訓時，宋晟睿決定要專...

中職／不僅接中華隊長 王威晨還想超越王光輝三連霸

中信兄弟隊今年要力拚三連霸，王威晨續任隊長，今年球季開打前還多了一個「中華隊隊長」身分，這是父親王光輝沒有過的頭銜，王威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。