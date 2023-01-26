中職／不僅接中華隊長 王威晨還想超越王光輝三連霸

中信兄弟隊今年要力拚三連霸，王威晨續任隊長，今年球季開打前還多了一個「中華隊隊長」身分，這是父親王光輝沒有過的頭銜，王威晨還有一項大目標：「想要突破爸爸的三連霸紀錄。」

王威晨日前入選世界棒球經典賽中華隊36人集訓名單，同時也接到是否願意接任隊長的詢問電話，王威晨馬上說：「我願意。」毫無猶豫的原因，王威晨事後回想，或許是在中信擔任兩年隊長，幫助球隊奪冠，所以自然而然答應。

記憶中，父親王光輝沒有擔任過中華隊隊長，王威晨笑說：「又突破了他的一個障礙。」話鋒一轉，王威晨想超越另一項「父親障礙」，那就是王光輝球員生涯曾兩度幫兄弟象打下三連霸王朝。

「爸爸有過三連霸，我們現在只差一步。」王威晨說：「之前我曾說過，希望幫球隊建立王朝，這兩年不容易，很艱難拿下兩冠，未來不只三連霸，還希望四連霸、五連霸，這是我個人小小心願。」

中華隊預計28日報到，29日開始在斗六棒球場展開集訓，3月8日至12日進行預賽，若順利打到最後要到21日，王威晨要到中華隊賽程結束後才會返回母隊，而中職新賽季預計4月1日開打。