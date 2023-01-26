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中職／兄弟拚三連霸 林威助向球迷喊話：一起突破

聯合報／ 記者蘇志畬／屏東即時報導
林威助率領中信兄弟隊去年達成二連霸，締造鬼神成績。本報資料照片 黃仲裕
林威助率領中信兄弟隊去年達成二連霸，締造鬼神成績。本報資料照片 黃仲裕

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉辦春訓開訓典禮，力拚三連霸王朝是唯一目標，總教練林威助向球迷喊話：「跟我們一起突破。」現場的球迷也響起掌聲。

兄弟自2021年重返榮耀，去年完成二連霸，今年要一拚隊史第10冠，繼2003年後再次締造三連霸壯舉，兄弟今年教練團也增加新成員，張志強、周磊從球員轉任教練，加入二軍教練團。

林威助表示，每一年壓力都很大，「各隊補強都很好，大家越來越強，目標也都是冠軍，不容易，先做好自己的工作，才能有好結果，重點是面對困難不要退縮。」

林威助也在開訓典禮上向球員跟進場的球迷喊話，「目標是三連霸，過程會遇到許多困難、逆境，希望球迷跟我們一起一步步前進、一次次突破，年底再次分享榮耀跟喜悅。」

兄弟領隊劉志威則表示，團隊文化加上面對失敗的勇氣，是球隊的優勢，「去年二連霸，我的心情很平靜，因為我知道我們很強，面對失敗的勇氣是最強的，這是錢買不到的經驗，我們有這樣的DNA，所以我們最強。」

今年要拚三連霸，劉志威認為過程中如果遇到困難，要記得董事長辜仲諒曾說：「成立這個球隊，是要讓小朋友有希望、有夢想。」這也是球隊的中心思想，用這樣的心態去面對挑戰。

球團還安排鄭浩均、馮皓、李承恩、盧孟揚、阮裕智、陳柏均、張祖恩及徐基麟8位新秀上演「菜鳥日」變裝，以「幼稚園」為主題，扮演安妮亞、月光仙子、蠟筆小新等不同動漫人物，勁歌熱舞表演外，還努力講笑話，但要讓助總露出燦爛笑容還是不容易。

林威助 中信兄弟 張志強

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