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中職／宋晟睿二刀流計畫封存 專心往野手發展

聯合報／ 記者蘇志畬／屏東即時報導
中信兄弟外野手宋晟睿。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕
中信兄弟外野手宋晟睿。記者黃仲裕／攝影 黃仲裕

中信兄弟隊宋晟睿的二刀流訓練計畫宣告封存，球團先前提供宋晟睿往投手、野手兼具的訓練選項，不過在今天開訓時，宋晟睿決定要專心往野手發展。

宋晟睿過去就是專職外野手，不過去年在一軍後援登板投出151公里球速，讓外界眼睛一亮，總教練林威助也表達年底會討論是否讓宋晟睿二刀流。

兄弟領隊劉志威在開訓日被問到此題，他表示，球團在休賽季有跟球員及各部門討論過，宋晟睿若要往二刀流發展，投手方面需要強化，勢必要在農場多培育一段時間，球團提供訓練方案，也請宋晟睿自己好好評估。

而今年春訓，宋晟睿也決定要繼續走專職野手這條路，劉志威表示，宋晟睿認為，現在他在野手的打擊、守備、跑壘上都有一定水準，二刀流應該要能夠擔任先發，需要花很時間，如果只是後援、中繼也沒有特別意義，所以決定繼續朝野手發展。

林威助也表示：「要往二刀流發展不是一件容易的事，需要他個人想要，球隊這邊也要做出評估，才能夠決定。」

林威助 中信兄弟

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