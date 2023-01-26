中職／獅隊開訓典禮最大亮點 林益全首度披上獅袍亮相

「神全」林益全邁入中職生涯第15年，改披統一獅隊球衣，今天首次在台南球場亮相，加入獅隊春訓開訓典禮，新球季有機會成為史上第3位完成2000支安打紀錄的球員。

林益全2009年從興農牛隊起步，歷經義大犀牛、悍將隊，生涯14季出賽1505場，繳出打擊率3成35、全壘打205支、打點1074分的成績，只差108支安打就可加入「2000安俱樂部」，最大重點是必須站穩獅隊先發一壘手。

中職過去33個球季只有張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）達成2000安紀錄，林益全1892安是現役安打王，接著是獅隊44歲老將高國慶1844安、味全龍隊「大師兄」林智勝1783、中信兄弟隊周思齊1739安。

林益全最近經過仔細考慮，離開待了6年的悍將，繼去年球季胡金龍後，同樣加盟獅隊，成為今天開訓典禮的最大亮點，暫時穿上112號球衣，是否再披已經用了14年的9號仍待觀察。

中職邁入第34年，將在4月1日進行開幕戰，林益全拚到37歲才首次體驗跳槽滋味，史上生涯打擊率前3傑都在獅隊，依序是胡金龍3成495、陳傑憲3成492、林益全3成35。