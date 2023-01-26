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中職／兄弟開季洋將3投或2投1野 鄭凱文變關鍵

聯合報／ 記者蘇志畬／屏東即時報導
鄭凱文的調整進度將是關鍵。圖／聯合報系資料照 黃仲裕
鄭凱文的調整進度將是關鍵。圖／聯合報系資料照 黃仲裕

中信兄弟隊今天舉行春訓開訓典禮，四名洋將有三人將在明天加入，總教練林威助談及洋將布局時指出，鄭凱文的調整進度會是關鍵，若來不及加入輪值，開季採取3洋投的機會大。

鄭凱文去年受骨刺影響，11月22日右手肘第3度動刀治療，林威助表示，要看他能不能趕得上開季，目前追蹤狀況來看，已經開始投球，不過距離還沒有拉到很遠。

兄弟今年洋將象魔力、福來喜、泰樂會在明天會，德保拉則預計2月加入，開季如何布局，林威助坦言目前還不確定是3洋投或是捕手福來喜先上一軍，「都要等春訓來看，無論本土、外籍都是，看凱文有沒有辦法趕上。」

另外一軍打擊兼野手統籌教練平野惠一原本預計昨天來台，但今天開訓典禮沒看到人，林威助解釋，因日本大雪導致前往機場的交通出狀況，若順利恢復交通，平野惠一今天就可抵台。

林威助 鄭凱文 中信兄弟

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