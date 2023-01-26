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中職／連霸兄弟談約漲幅估7% 王威晨月薪有看頭

聯合報／ 記者蘇志畬／屏東即時報導
中信兄弟隊王威晨。記者蘇志畬／攝影 蘇志畬
中信兄弟隊王威晨。記者蘇志畬／攝影 蘇志畬

中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區展開春訓，二連霸球隊的談約進度外界很關心，領隊劉志威預估平均漲幅在7%左右，主力球員加薪10萬左右，也代表隊長王威晨合約上看60萬元級。

兄弟在2021年奪冠後，隔年調幅7%創下隊史新高，去年勇奪二連霸，劉志威今日表示，目前尚未談定，比較難有詳細數字，不過整體調幅應該跟2021、2022年差不多。

劉志威表示，球隊從1月開始談約，目前大概談過一輪，希望能在第二、第三輪搞定，「有貢獻的主力球員，月薪有機會跳一級，加到10萬上下，其他還會看出賽數、特殊貢獻去做評估。」

隊長王威晨去年月薪48萬元，今年有機會挑戰60萬元，對於合約狀況，王威晨表示，還不會多想，都交由經紀公司處理，自己還是會持續貢獻，加上還要備戰經典賽中華隊，目前心思比較放在這邊。

劉志威也高度肯定王威晨的貢獻，「無論是場上、場下，對團隊很有幫助，對他個人的付出、努力，球隊評價很高，談約都可以談，就看他想法。」

王威晨 中華隊 中信兄弟

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