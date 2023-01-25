經典賽／透露栗山監督已親自來電 田中將大確定落選30人名單

日本隊尚未正式對外公布經典賽30人名單，但曾旅美洋基的樂天金鷲強投田中將大已經知道自己不會入選，原來是栗山監督已親自致電告知。

據《Sponichi Annex》報導，田中將大今日自主訓練開放媒體採訪時，透露自己確定不會打經典賽，「我有接到栗山監督的電話，告知我不會在30人名單內。」

田中將大為日本打過多次國際賽，包含前年的東京奧運，這次為國出征的意願也很強烈，雖然最終無緣達成個人第三次參與經典賽，但他表示「一定會看比賽」，會好好當觀眾為球員加油。

事實上田中將大不會入選已在外界意料之中，他上季僅有9勝12敗，防禦率為3.31，壓制力已不如巔峰時期，季後重新議約時也遭扣薪4.25億日圓，新球季年薪從9億降為4.75億日圓，幾乎打了對折。