日職／不惑大砲門田博光逝世 生涯567轟排第三
生涯567轟、日職史上第三多的門田博光今天傳出逝世消息，享壽74歲，職棒打到44歲才退休，悠長的野球人生在今天畫下句點。
日本多家媒體報導，門田博光今天離開人世，他在退休後曾一度傳出身患糖尿病，2005年更因腦梗塞住院，2006年獲選進入野球殿堂後就鮮少再亮相。
門田博光在1969年選秀會加盟南海鷹，隔年就開始在一軍出賽，1971年以120分打點拿下打點王，展現強打能力，生涯23個球季，有20季敲出雙位數全壘打，1971到1991年間，僅1979年因阿基里斯腱斷裂中斷。
門田博光打到1988年還以40歲之齡拿下全壘打王、打點王、MVP，創下最年長獲獎紀錄，獲得「不惑的大砲」美名，直到1992年季中有感體力衰退而宣告引退。
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