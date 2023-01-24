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中職／象魔力確定回鍋 兄弟洋將四天王到齊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
象魔力。 象魔力IG限動
象魔力。 象魔力IG限動

洋投象魔力今天在個人IG興奮宣告將啟程重返台灣，中信兄弟球團也證實，不僅象魔力，捕手福來喜、投手泰樂都將投入春訓，德保拉則預計2月報到，兄弟開季洋將四天王到齊。

象魔力今天在IG限時動態分享，自己要搭機前往台灣，「馬上見！」還標注了中信兄弟球團，這將是象魔力自去年季中被挖角後，再次重新穿上黃衫。

中信兄弟球團表示：「象魔力確定將回來與兄弟們一起拚戰，象魔力與福來喜、泰樂將於開訓隔天1月27日即投入球隊春訓，另外德保拉預計二月初來台。」

象魔力在前年季中首次來台，雖然例行賽尾聲才加入，但是球隊封王關鍵之一，去年雖然成功續約，但季中被韓職SSG登陸者隊網羅，去年中職球季出賽15場，留下7勝5敗、防禦率2.56成績，但韓職球季結束後再次與兄弟攜手合作。

中信兄弟 韓職 德保拉

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