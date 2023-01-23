經典賽／秋信守護航霸凌球員安佑鎮應進國家隊 韓球迷炸鍋了

秋信守身為韓國家喻戶曉的棒球明星，受到韓國人的尊重，不過，日前一段力挺學生時期涉及校園暴力事件的球員，認為他受到制裁後，應該可以進入經典賽國家隊，然而這段發言，卻引爆韓國網友不滿，針對他的發言抨擊外，甚至挖出秋信守2010年廣州亞運代表韓國打敗中華隊贏得金牌，得以免除兵役後，就不再替國家隊出征的黑歷史，來對他進行攻擊。

現年41歲的秋信守表示，「如果你看看離韓國最近的日本，每次國際比賽都會有很多新面孔；安佑鎮如果能夠代表韓國出賽，他會是一名優秀的球員，如果我們著眼於未來而不是眼前的結果，國家隊就會發生很大變化。」秋信守主要是希望韓國年輕化，因此認為，就技術上，應該讓年輕的安佑鎮入選WBC國家隊。

安佑鎮於2018年被韓職英雄挑中後，被指控於高中霸凌後輩選手事件，英雄隊還是決定簽約，並曾做出禁賽50場的懲處，而上賽季表現讓他成為韓職最頂尖投手，即使被看好實力強勁，但仍是無緣入選經典賽國家隊。

由於韓國體育總會已對安佑鎮進行加入國家隊禁令，因此安佑鎮兵役問題無法獲得解決，早晚都要去服役。

秋信守此時跳出來力挺安佑鎮，並未得到韓國民眾的認同，因此挖出秋信守在2009經典賽、2010亞運都積極爭取進入國家隊，不過，2010亞運韓國奪金獲得除兵役資格，自此後，秋信守都未接受國家隊徵召，從廣州亞運之後至今，國家隊出賽場數是「0」，也為此，讓許多網友針對秋信守的發言而批判。

針對這件事秋信守也有所回應，表示自己是在大聯盟奮戰，而2017年經典賽則是為受傷因素，最終無法表國家隊，「我想反問那些誤解的人，我有什麼理由不代表國家隊？我若沒有受傷，為什麼我不出賽，我是因為國際賽才進入大聯盟，我比任何人更清楚這一點，要比任何人都更願意為國家隊出賽。」