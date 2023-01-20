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經典賽／去年曾應大谷邀約 華裔好手曝無法為日本參賽原因

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者華裔外野手史蒂文．關。 法新社
守護者華裔外野手史蒂文．關。 法新社

日本經典賽30人名單已出爐，其中最大的遺珠是擁有日本血統的守護者外野手史蒂文．關（Steven Kwan）。對此關向媒體解釋自己渴望加入日本隊，但沒有獲得MLB官方認可身分。

根據日媒《日刊體育》報導，關昨日表示，「我沒有從MLB官方獲得資格，能否參賽取決於父母有沒有日本護照。」

關的外祖父在二戰後就從日本搬到美國加州，母親在美國出生；華裔父親也是類似的情況。另外關也透露，「早在去年9月就接受大谷翔平的招募，不過參賽資格在11月浮上檯面，前幾天聯繫大谷的翻譯水源一平，事情仍沒有進展。」

關是一名攻守兼備的外野手，去年勇奪金手套獎，美聯新人王票選第3。他擁有高上壘率和出色的擊球技巧，也讓他多半擔任前段棒次。去年出賽143場，打擊率2成98還有19次盜壘成功。

經典賽 大谷翔平

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