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中職／兄弟26日開訓 邀象迷來屏東一起曬太陽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊1月26日舉辦開訓典禮，開放球迷進場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊1月26日舉辦開訓典禮，開放球迷進場。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊將在1月26日於屏東中國信託公益園區舉辦開訓典禮，屆時開放球迷進場，當天也會舉辦菜鳥日，新秀們將變身為幼幼班入學學員，參與「最強兄弟幼稚園」的開學典禮。

農曆新年到來，各隊邁入年假，兄弟將在大年初五、26日上午10點舉辦開訓典禮，看點之一是菜鳥日，去年選秀甫入隊的新秀們將變裝，以幼幼班學員的身分進行三關入學測驗，球團邀請象迷一起來見證開學時刻。

兄弟開訓典禮去年因疫情未開放球迷進場，今年重新「接客」，今天公布入場資訊，當天9點半到11點半開放球迷從三壘側入口進場，球團呼籲需全程配戴口罩、保持社交距離，且不開放簽名、合照。

除了開訓典禮外，1月27、28日、29日，以及2月4日、11日、12日、18日、19日的上午9點到12點，也開放球迷進場觀看春訓，與兄弟一起曬曬屏東的太陽。

中信兄弟 選秀

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