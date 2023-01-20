快訊

較前一周降幅16.4%！今增本土確診17,869例、境外349例 61死

日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

地表最多新年歌的國家？ 馬來西亞「賀歲歌狂熱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王柏融春訓分配二軍。 王柏融IG
王柏融春訓分配二軍。 王柏融IG

日本火腿隊今天公布春訓分組名單，簽下育成洋將合約的台將王柏融，將從二軍展開新球季備戰，若進入世界棒球經典賽中華隊最終名單，預計在2月中返台加入中華隊集訓。

王柏融今年續留日職打拚，以育成合約、背號199號為旅日生涯背水一戰，今天球團公布春訓分組名單，一軍於沖繩名護、二軍於沖繩國頭訓練，而王柏融的名字出現在二軍名單中。

王柏融從二軍春訓展開備戰，力拚7月31日前轉支配下，今年才有於一軍出賽的機會，而他位列經典賽中華隊36人集訓名單，旅日選手預計在2月16日投入中華隊集訓。

去年新庄剛志接掌火腿兵符首年，春訓一連串創舉吸睛，包括以日式抽獎機轉出先發打序、指定選手擔任一日監督等，都成功躍上熱門話題，日本媒體也相當期待他今年又會有什麼創意。

王柏融 中華隊 日本火腿

延伸閱讀

經典賽／中心打線將大換血！ 林立、鞏冠、張育成有望接棒

經典賽／指中華隊「2年空窗」劣勢 日媒幫排18人名單

經典賽／36人名單有張育成 13日完整公布

日職／王柏融明年身價曝光 日媒透露年薪台幣338萬

相關新聞

日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

日本火腿隊今天公布春訓分組名單，簽下育成洋將合約的台將王柏融，將從二軍展開新球季備戰，若進入世界棒球經典賽中華隊最終名單...

經典賽／巴拿馬延攬前兄弟洋投 奧特羅有望碰上前隊友

巴拿馬通過資格賽取得世界棒球經典賽門票，與中華隊同在A組，選手名單將出現台灣球迷熟知的面孔，就是去年短暫效力中信兄弟隊的...

中職／林益全強悍10餘年一夕離隊 多項隊史紀錄難撼動

林益全告別富邦悍將隊，屬於這支球隊的數字堆疊也畫下休止符，他的1892支安打、205轟、1074分打點，掛在隊史第一的位...

中職／兄弟26日開訓 邀象迷來屏東一起曬太陽

中信兄弟隊將在1月26日於屏東中國信託公益園區舉辦開訓典禮，屆時開放球迷進場，當天也會舉辦菜鳥日，新秀們將變身為幼幼班入...

日職／火腿新主場邊泡湯邊看球 最貴房價16萬5千日圓

日本火腿隊迎接新球季，將把北海道主場從札幌巨蛋搬到北廣島市，在新落成的ES CON FIELD HOKKAIDO球場出賽...

中職／林益全跟進學長胡金龍 生涯打擊率前3傑都在獅隊

「神全」林益全離開待了6年的富邦悍將隊，加入南英商工學長胡金龍的行列，同樣加盟統一獅隊迎接新球季，26日將向新東家報到，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。