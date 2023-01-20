日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

日本火腿隊今天公布春訓分組名單，簽下育成洋將合約的台將王柏融，將從二軍展開新球季備戰，若進入世界棒球經典賽中華隊最終名單，預計在2月中返台加入中華隊集訓。

王柏融今年續留日職打拚，以育成合約、背號199號為旅日生涯背水一戰，今天球團公布春訓分組名單，一軍於沖繩名護、二軍於沖繩國頭訓練，而王柏融的名字出現在二軍名單中。

王柏融從二軍春訓展開備戰，力拚7月31日前轉支配下，今年才有於一軍出賽的機會，而他位列經典賽中華隊36人集訓名單，旅日選手預計在2月16日投入中華隊集訓。

去年新庄剛志接掌火腿兵符首年，春訓一連串創舉吸睛，包括以日式抽獎機轉出先發打序、指定選手擔任一日監督等，都成功躍上熱門話題，日本媒體也相當期待他今年又會有什麼創意。