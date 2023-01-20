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經典賽／巴拿馬延攬前兄弟洋投 奧特羅有望碰上前隊友

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
去年效力中信兄弟隊的左投奧特羅。本報資料照片
去年效力中信兄弟隊的左投奧特羅。本報資料照片

巴拿馬通過資格賽取得世界棒球經典賽門票，與中華隊同在A組，選手名單將出現台灣球迷熟知的面孔，就是去年短暫效力中信兄弟隊的左投奧特羅（Andy Otero）。

中華隊在本屆賽事將於預賽首戰、3月8日迎戰巴拿馬，而巴拿馬前一次參與會內賽已是2009年，累積兩屆參賽、共拿下0勝5敗，勝場尚未開胡。

巴拿馬至今並未公布任何階段的選手完整名單，倒是當地專門報導效力美職體系選手的網站MLBPTY，今天在社群網站上證實：「奧特羅將會在經典賽巴拿馬陣容中，他在2022年效力釀酒人隊，接著在台灣效力該年的冠軍隊，昨天剛剛完成在多明尼加聯盟的出賽。」並提到他是一位經驗豐富的選手，預計擔任先發投手。

奧特羅去年球季尾聲來到台灣，為兄弟出賽5場皆為先發，拿下2勝1敗、防禦率4.05，並未被帶進季後賽名單，今年3月可望以巴拿馬國家隊的身分再次來到熟悉的洲際球場，與曾在兄弟當隊友的王威晨、江坤宇等人成為對手。

中華隊 經典賽 中信兄弟

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