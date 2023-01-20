中職／林益全強悍10餘年一夕離隊 多項隊史紀錄難撼動

林益全告別富邦悍將隊，屬於這支球隊的數字堆疊也畫下休止符，他的1892支安打、205轟、1074分打點，掛在隊史第一的位置，花了14年穩定生涯所刻畫的足跡，在下一個10年都難有人可以撼動。

林益全從2009年出道以來長年累積穩定的成績，一度連續13季百安、連續12季打擊率3成以上，各項生涯成績都是聯盟頂尖的高度，當然更是隊史標竿。

張泰山握有聯盟史上第一的2134安、第二的289轟、第一的1338分打點，但生涯歷經3隊，在2000到10年效力興農牛隊，若以悍將隊史（含俊國熊、興農牛、義大犀牛）來看，林益全占據的篇幅還是最多。

隊史共有6人安打破千，林益全的1892安打排名第一，接著是黃忠義的1582安、張建銘的1401安、鄭兆行的1212安、張泰山的1197安、胡金龍1042安。

隊史全壘打榜上，林益全205轟雄踞榜首，接著是張泰山185轟、高國輝167轟、黃忠義105轟；至於打點紀錄，林益全的1074分打點之後是張泰山的754分打點、黃忠義的650分打點、高國輝541分打點、張建銘533分打點、鄭兆行521分打點。

若僅以2017年以後、限定「富邦悍將」的紀錄來看，隊史安打王仍是林益全，累積683安打是身披悍將球衣打下，接著是林哲瑄504安、胡金龍452安。

至於其他現存球隊的各隊隊史安打王，中信兄弟隊（含兄弟象）為彭政閔2044安，統一獅隊為高國慶1844安，樂天桃猿隊（含第一金剛、La New熊、Lamigo桃猿）為林泓育1597安；味全龍隊史經歷21年的中斷再續，隊史安打王目前還是在「前世」的龍隊打下787安的陳金茂。