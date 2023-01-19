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日職／火腿新主場邊泡湯邊看球 最貴房價16萬5千日圓

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本火腿隊新主場。 截圖自畫面
日本火腿隊新主場。 截圖自畫面

日本火腿隊迎接新球季，將把北海道主場從札幌巨蛋搬到北廣島市，在新落成的ES CON FIELD HOKKAIDO球場出賽，這是全球首座可以邊泡溫泉邊看比賽的場地，今天公布相關費用，比賽期間住宿費用從11萬到16萬5千日圓，讓球迷充滿期待。

這座新球場建設費用大約600億日圓，將在3月30日進行火腿、樂天隊開幕戰，除了屋頂可開啟、使用天然草皮，位於左外野區上方的大樓TOWER 11更是賣點，擁有飯店、天然溫泉和桑拿浴，球迷多花一些錢就可輕鬆俯瞰場內，盡情享受頂級看球樂趣。

這座飯店擁有4種房型、一共12間客房，比賽日、非比賽日價格不同，球場運營公司今天指出，比賽日最高價「場景套房」16萬5千日圓、最多容納5人，最低價則是11萬日圓，非比賽期間從14萬3千到7萬7千日圓，都不含晚餐，早餐可以自由選擇。

至於溫泉、桑拿設施入場券分為多種類型，比賽日費用從6千到2萬日圓不等，非比賽日3300日圓。

日本火腿 樂天

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