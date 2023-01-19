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中職／林益全跟進學長胡金龍 生涯打擊率前3傑都在獅隊

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
林益全。 報系資料照
林益全。 報系資料照

「神全」林益全離開待了6年的富邦悍將隊，加入南英商工學長胡金龍的行列，同樣加盟統一獅隊迎接新球季，26日將向新東家報到，如此一來，中職史上生涯打擊率前3傑都在獅隊，新球季會有什麼變化值得期待。

胡金龍前年在悍將被冰凍，中斷一軍連續出賽8季紀錄，去年改披獅袍，出賽90場繳出打擊率3成09、全壘打3支、打點40分的成績，生涯打擊率3成495重返史上打擊王，陳傑憲打擊率3成492，以些微差距退居第2。

林益全2009年展開中職生涯，過去14季未曾轉隊，從興農牛隊換穿義大犀牛、悍將球衣都因原球團轉手，直到37歲才首次體驗跳槽滋味。

林益全生涯打擊率3成35，原是悍將隊史最高、中職史上排名第3，現在變成前3傑都是獅隊球員；另外，中職「2000安俱樂部」只有張泰山（2134安）、彭政閔（2044安），林益全是現役安打王，還差108支達到里程碑，新球季有機會在獅隊完成。

中職生涯打擊率排行榜的要件是打數滿2000，過去33季共有84名球員符合資格，其中23人打擊率達3成，排行榜第4到10依序是彭政閔（3成33）、陳冠任（3成31）、陳俊秀（3成28）、林泓育（3成27）、張正偉（3成235）、王威晨（3成233）、朱育賢（3成18）。

其餘生涯打擊率3成打者還有藍寅倫（3成17）、潘武雄（3成17）、林智勝（3成11）、周思齊（3成09）、張泰山（3成07）、羅敏卿（3成05）、蘇智傑（3成04）、陳金鋒（3成04）、陳致遠（3成03）、陳鏞基（3成01）、張建銘（3成01）、郭嚴文（3成01）、高國慶（3成）。

這23名打者中，獅隊占了9人最多，中信兄弟、樂天桃猿隊各有6人，味全龍、悍將都是1人。

中職 林益全 胡金龍

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