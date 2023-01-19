中職／互道Thank You…林益全未能幫悍將奪冠留遺憾

「悍將神全」變成「統一神全」，林益全今天與統一獅隊達成簽約共識，揮別富邦悍將隊，他也透過個人臉書表達不捨，「但天下無不散的筵席，謝謝富邦曾給我過美好的舞台發揮。」悍將球團也發文：「謝謝林益全 THANK YOU。」

林益全生涯從興農牛起步，到義大犀牛、富邦悍將一直在相同體系，不過去年季後被放在60人名單外，獅隊也積極網羅，悍將留不住人，只能互道Thank You。

確定轉戰獅隊後，林益全透過個人臉書表示：「Thank you富邦，很珍惜也很不捨在富邦的點點滴滴與時光，但天下無不散的筵席，謝謝富邦曾給我過美好的舞台發揮。」林益全也說了聲「對不起」，因為還來不及幫富邦拿下總冠軍，更感謝所有球迷們的支持鼓勵。

新球季要穿上新球衣，林益全也說，自己經過修正、檢討、思考，希望呈現出全新更好更棒的一面，「可以期待2023年的林益全，神全不只是回來了，更是只有神全能超越神全。」

悍將球團也在臉書發文表示：「去年季後因球隊整體規劃，未將林益全選手放進60人名單中，季後球隊與林益全洽談續留可能性，但林益全選手決定離隊，另尋其他發展機會，球團予以尊重。感謝林益全為悍將的貢獻，祝福林益全未來有更好的發展！」