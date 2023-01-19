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中職／連兩年網羅前悍將 獅隊期待複製「金龍效應 」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林益全轉戰統一。 聯合報系資料照
林益全轉戰統一。 聯合報系資料照

統一獅隊去年網羅胡金龍，看見他繳出打擊率破3成的回春級成績，今年也成功爭取到林益全加盟，領隊蘇泰安不諱言，期待複製相同效應，至於月薪則要等待團隊薪資談定後公布。

胡金龍原是富邦悍將隊主力外野手，卻因社群軟體發言風波，身陷「冰風暴」一年半，2021年球季後，悍將隊將他放在60人名單之外，獅隊出手網羅這名台南子弟。

去年球季，胡金龍成為獅隊重要火力輸出者，出賽90場敲出83支安打，打擊率3成09，另有3轟、40分打點，去年胡金龍月薪18萬元，今年獅隊有意續約，薪資有望大幅成長。

今天獅隊又宣告簽下前富邦悍將隊一壘手林益全，與胡金龍同為南英商工校友，領隊蘇泰安表示：「金龍去年球季表現很優秀，球隊這邊當然也期待益全能夠像他一樣。」

外傳林益全今年月薪約20萬元，蘇泰安對此不便回應，僅表示包括胡金龍合約在內，都要等團隊薪資談定才會公布，球團到今天都還在與球員、經紀公司洽談，由於下周就要開訓，農曆年間有機會也會繼續聯繫，期待儘快談定。

胡金龍 林益全 蘇泰安

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