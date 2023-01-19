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經典賽／關注啦啦隊有峮峮+林襄 日網友：「大谷+賈吉」等級

聯合新聞網／ 綜合報導
峮峮。 圖擷自峮峮IG
峮峮。 圖擷自峮峮IG

本屆經典賽中職5支球團推派21名啦啦隊女孩應援，不僅國內球迷關注，日本媒體也注意到了，甚至有日本網友稱峮峮、林襄如同啦啦隊版的「大谷+賈吉」。

本次經典賽啦啦隊由中職5支球團成員組成，包括中信兄弟峮峮、貴貴、短今、妮可、Peggy，樂天桃猿林襄、Yuri、籃籃、孟潔，富邦悍將慈妹、丹丹、秀秀子、奶昔，味全龍賴可、小映、心璇、琪琪，統一獅艾璐、瑟七、Faye、Yuki。

啦啦隊21人名單。 圖擷自悍創運動行銷官方臉書
啦啦隊21人名單。 圖擷自悍創運動行銷官方臉書

日媒報導也特別點名3位女孩，分別是曾登上日本雜誌的峮峮，人氣持續上升的Yuri，以及IG追蹤人數接近144萬的林襄。

林襄。 圖擷自林襄IG
林襄。 圖擷自林襄IG

日媒也指出，雖然台灣與日本預賽不同組，但可以期待台灣晉級8強，這樣「天使」就有可能降臨東京巨蛋。

該報導引起不少日本網友關注，甚至有網友表示，「峮峮跟林襄，太強了。就像大谷翔平跟賈吉（Aaron Judge）的等級。」

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