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中職／一拍即合！林益全有意回故鄉 獅隊借重攻擊火力
趕在農曆年前最後一個上班日，統一獅隊獲得一大補強，成功與「神全」林益全簽下一年合約，領隊蘇泰安表示，林益全有意回到熟悉的台南打拚，球隊也期待他的加入能夠為團隊攻擊增添柴火。
林益全生涯14年來效力興農牛、義大犀牛到富邦悍將，一路都是同一體系，去年季後首度被放在60人契約保留名單外，也吸引其他球隊注意，獅隊從今年1月展開接觸，在今天確定雙方達成簽約共識，預計1月26日林益全就將在獅隊春訓亮相。
蘇泰安表示，與林益全洽談過程中滿順利的，在首次正次會面後，就透過經紀公司協商，在今天中午收到通知，林益全決定加盟獅隊。
林益全雖然在高雄出生，不過從國小開始，三級棒球時期都在台南度過，跟統一獅隊也有地緣關係，蘇泰安表示：「林益全也是南部人，很熟悉台南球場，他有回到故鄉打球的意願，獅隊也很期待借重他的打擊，加入後提升團隊攻擊力。」
林益全是有著生涯1892支安打、205轟的強打成績，不過去年球季打擊率2成59、1支全壘打、22分打點，有些落差，蘇泰安表示，期待他能夠回到前年（11轟）、大前年（22轟）的水準。
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