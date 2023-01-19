中職／林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

「神全」林益全確定轉換新東家，統一獅球團今天宣布，與林益全達成簽約共識，雙方簽訂一年合約，簽約薪資待球隊整體薪資談定後一併公布，林益全預定1月26日春訓時正式報到。

林益全自2009年正式投入中華職棒，14年職棒生涯，曾待過興農牛、義大犀牛及富邦悍將三支球隊，生涯安打數1892支，全壘打205轟，平均生涯打擊率3成35。

不過去年球季，林益全在一軍出賽74場，打擊率2成59，有1支全壘打、22分打點，表現與過往有落差，也被悍將放在60人契約保留名單之外，形同自由球員，悍將雖然有意留人，不過今年1月獅隊也加入角逐。

林益全經紀公司昨日與悍將隊再次洽談，今天則與獅隊討論，將內容彙整後交由林益全做最終評估，結果在農曆年前有答案，獅隊表示，球隊肯定林益全穩定攻擊能力，爭取加盟，今日球隊與林益全達成共識簽約。

迎接2023年中華職棒賽季，獅隊針對各隊非60人名單，依據球隊隊形戰力需求予以補強，繼日前網羅中信兄弟隊捕手張聖豪加盟後，再添一員猛將。