經典賽／柳田悠岐從未參賽 坦言身心狀況未達100%

日本備戰3月開打的經典賽，挑戰隊史第3座冠軍，軟銀隊34歲老將柳田悠岐婉拒加入國家隊，今天在自主訓練時透露，很難讓身心狀況達到百分之百，如果狀況良好，當然想要參賽。

柳田在廣島縣和日本火腿隊清宮幸太郎、羅德隊安田尚憲一起練打，他表示，本季目標是打滿143場比賽，幫助球隊封王，已經多年未有單季30轟紀錄，今年想要達到這個數字。

柳田過去在軟銀12個球季出賽1255場，打擊率3成15、全壘打238支、打點770分，2018年36轟寫下個人單季新高，接下來4個球季依序是7、29、28、24轟，本季年薪6億2000萬日圓仍是全隊最高。

柳田從未打過經典賽，也未參加世界12強棒球賽，在國家隊代表作是前年東京奧運奪金，由於年紀已經不小，拒絕參加本屆經典賽後，下屆賽事應該也沒有太大機會。