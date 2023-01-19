「超級王牌棒球隊」百萬築夢計畫送愛28偏鄉 除夕起連6天溫暖開播

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》熱血燃燒去年一整個夏季，由中職傳奇名將「東哥」黃忠義率領體壇各界頂尖運動員組隊打棒球，喚起不少觀眾運動熱血魂，完成十場比賽共募集了163.7萬元築夢基金，預計前進台灣28所偏鄉幫助孩童。奧運舉重雙金許淑淨、羽球女雙世界第一程文欣、里約奧運射箭銅牌譚雅婷、「羽球男神」呂佳彬、「足球歐巴」薛銘文與「跳水王子」林昀蒂親自走訪與小球員們接觸，許淑淨許願，「希望超級王牌百萬築夢計畫可以幫助這些校隊隊員朝向更好的選手之路邁進！」完整的選手與孩子互動過程，將在除夕（21日）至初五（26日）每晚8:45於ELEVEN體育家族播出。

《超級王牌棒球隊》去年熱播結束後，許淑淨與林昀蒂來到雲林古坑國中，發現棒球隊孩子大都來自單親及隔代教養，球隊的資源匱乏，孩子一開始加入棒球隊的原因，有可能只是為了三餐的溫飽，離家的孩子，最大的渴望仍然是回家。選手特別帶去了棒球隊需要的發球機，希望他們在練球的路上不再孤單。許淑淨也與里約奧運射箭銅牌譚雅婷探訪南投三光國中，除了跟孩子們一起打棒球，也分享奧運比賽經驗，教練認為品格比打棒球的技術重要，也教孩子要珍惜物資。

程文欣則與薛銘文前進苗栗泰安鄉汶水國小，學姐感動小孩對教練的愛一度淚灑球場。原來搭上自己20多年青春投入在這球場的張教練，平常雖對小選手們的要求很嚴厲，卻總是默默照顧著他們，當孩子爭相說很喜歡住在教練家，還有三餐可以吃，大聲告白謝謝教練、教練我愛你，當場逼出魔鬼教練的眼淚。「教練的智慧也在資源不足之下處處展現，用隔緣膠帶把破損的球捆貼起來繼續用，用竹編纏繞球棒的握把...。教練留著畢業選手的釘鞋做紀念，說希望可以再為台灣多培養出幾個優秀的職棒選手。」程文欣感動說。

呂佳彬也與林昀蒂深入新竹山區，來到群山環繞的五豐國小，學校中大部份都是原住民的孩子，不但成立了棒球隊，也組成了女子壘球隊，每年屢屢獲得佳績。呂佳彬回憶當時造訪五峰國小，全校有一半的學生打棒壘球、一半是合唱團，問他們為什麼要打球？他們都說：「打球很開心啊！」還笑稱林昀蒂當時彷彿孩子們的夢中情人，「女壘的孩子在蒂蒂旁邊聲音都會不一樣，因為她們（看節目後）都知道蒂蒂打出全壘打！」

程文欣與呂佳彬則回到母校社子國小，才發現原來學校中有一個棒球隊，由於學校位置非山非巿，能夠獲得的補助有限，選手也捐贈了棒球隊比賽所需要的配備，希望他們在築夢的路上能更順利。而程文欣和林昀蒂前往台中霧峰萬豐國小，看到有小孩穿著開口笑的釘鞋去比賽，但孩子們很爭氣的在金龍盃以壓倒性的比數獲勝。孩子說在電視上看到打職棒很帥氣，也希望自己有朝一日能站到職棒的殿堂。選手送愛偏鄉與孩子們溫暖互動，請鎖定除夕到初五每晚8:45於ELEVEN體育家族熱血連播6天！