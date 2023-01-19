經典賽／吳智煥收到LG新年大禮 6年100億韓元創紀錄

南韓職棒LG雙子隊今天宣布，已和32歲老將吳智煥延長6年合約，保障薪資100億韓元（約合810萬美元），另有激勵獎金24億韓元；LG過去從未和非自由球員簽下複數年約，他不但成隊史第一人，這份合約也是韓職史上游擊手最高。

南韓備戰3月世界棒球經典賽，吳智煥是8名內野手之一，加入3名大聯盟好手崔志萬、金河成、艾德曼（Tommy Edman）的行列，在邁入職棒生涯第15年前，更是收到球團送來的大禮。

吳智煥在2008年選秀會被LG挑中，隔年展開一軍生涯，過去14個球季出賽1624，打擊率2成65、全壘打146支、打點745分；他在去年球季25轟、87分打點都寫下個人單季新高，並完成全壘打、盜壘「雙20」紀錄，也奪下首座金手套獎。

吳智煥是2018年雅加達亞運國手，前年也在東京奧運亮相，今天和LG簽下6年長約，從2024年一直到2029年，意謂韓職生涯應會在這支球隊結束。

LG指出，吳智煥是隊上球星和領導者，希望他簽下長約後更能安心打球，新球季拚出最好的成績。