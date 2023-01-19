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中職／到澳職感受滿滿台味 翁瑋均愛聽林子偉說故事

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊投手翁瑋均。中央社
樂天桃猿隊投手翁瑋均。中央社

這個冬天的澳洲職棒滿滿台灣味，一共有10名台將分布3支不同球隊，奧克蘭喙頭蜥隊占最大宗，樂天桃猿隊投手翁瑋均就屬其中之一，跟同隊的林子偉交流很多，聽到他對決狄葛隆（Jacob deGrom）的故事更是熱血沸騰。

中職去年賽季結束後，有5名球員遠赴澳職繼續磨練，翁瑋均之外還有中信兄弟隊王奕凱、林丞軒、余謙、黃弘毅，旅外的陽岱鋼、林子偉、林暉盛、張景淯、林家正也都陸續加入。

翁瑋均表示，這次去澳職，不只跟中職球員互相交流，跟同隊的林子偉、林暉盛、張景淯、林家正也都互相扶持，「很像在台灣的感覺。」

特別是曾上過大聯盟的林子偉，因為不藏私的個性，翁瑋均獲得不少收穫，「他會告訴你不足的地方在哪，彼此交流溝通。」兩人放假常一起出去玩，「不像是前輩，更像是哥哥一樣。」

從林子偉身上，翁瑋均也聽到不少旅外故事，「雖然是打者視角，但聽到那樣的經歷，有激勵到我。」翁瑋均印象最深是林子偉曾分享他與大聯盟強投狄葛隆的對決，是用什麼樣的心態去面對、準備，也被對方的球速震撼到。

到澳職不僅可以面對不同對手，翁瑋均的隊友也來自不同國家，彼此從互不認識到最後一周能夠有機會挑戰季後賽，對於在台灣都隸屬同一支球隊的他來說，是新奇的體驗，「到了不同環境，要如何去適應、了解彼此個性，才有辦法在場上發揮。」

翁瑋均 林子偉 林暉盛

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