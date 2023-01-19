經典賽／17年前首屆4棒林威助 對朴贊浩、松坂都揮安打

世界棒球經典賽還剩不到兩個月就要開打，中華隊挑戰8強、前進東京巨蛋的目標寄望新生代國手，老球迷還記得17年前首屆賽事的第4棒是誰嗎？當年老國手還有誰仍在場上奮戰？

大聯盟官方主辦經典賽，從2006年起點燃戰火，當年中華隊由現任富邦悍將隊領隊林華韋領軍，教練團成員還有剛上任台鋼雄鷹隊史首任教頭的洪一中，30人名單包括9名美日職棒好手，郭泓志是唯一大聯盟球員，林威助則是日職代表性人物。

歷屆經典賽國手都是一時之選，倍受球迷期待，17年前這批國手除了旅外兩大咖，其餘美日好手還有耿伯軒、林英傑、陽耀勳、姜建銘、胡金龍、陳鏞基、陽仲壽（當時還未改名陽岱鋼）。

當年陳金鋒未參賽，已上阪神隊一軍兩個球季的林威助扛起4棒重任，分別從韓日重量級投手朴贊浩、松坂大輔的手中揮出安打；尤其中華隊對南韓之戰0：2落敗，全場只有5支安打，他在9局下逮到朴贊浩的滑球，揮出直擊中右外野全壘打牆反彈的二壘打，也是中華隊唯一長打，讓朴贊浩嚇了一跳，相信不少老球迷還有印象。

中華隊對日本之戰3：14慘敗，唯一勝場是12：3大勝中國大陸，林威助從松坂的手中揮出安打，當時指出松坂在短期比賽多投變化球，針對這點分析、揮擊，把球跟進來、剛好打到球形成安打。

林威助過去在中華隊打過2004年雅典奧運、2006年經典賽和多哈亞運、2009年經典賽，在阪神一軍打了10年後返台發展。

至於首屆經典賽30名老國手，統一獅隊潘威倫、胡金龍、陳鏞基、味全龍隊林智勝仍是中職現役球員，陽仲壽也未退休，全隊包括教練團成員一共出現5位中職總教練洪一中、吳復連、謝長亨、葉君璋、林威助。