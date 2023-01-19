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MLB／大都會再砸錢簽下范姆 團隊薪資破紀錄4.5億美元
大都會隊備戰新球季持續補強，將和34歲范姆（Tommy Pham）簽下1年600萬美元合約，通過體檢就可生效，未來定位是第4號外野手；美國媒體ESPN指出，大都會從去年季後至今拚命砸錢，本季團隊薪資超過4.5億美元已是空前紀錄。
范姆生涯9年先後效力紅雀、光芒、教士、紅人、紅襪隊，打擊率2成59、全壘打114支、打點363分、盜壘成功97次；這位老將曾在2017、19年演出全壘打、盜壘「雙20」紀錄，不但是「百轟、95盜」的25位現役球員之一，而且過去5個完整季至少都有單季15轟。
大都會本季3名先發外野手人選是坎納（Mark Canha）、尼莫（Brandon Nimmo）和馬提（Starling Marte），范姆未來除了當外野備胎，也是右打的替補指定打擊角色。
大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）砸錢不手軟，新球季團隊身價獨居大聯盟榜首，ESPN指出，范姆獲簽600萬美元，球團必須再付出540萬美元的稅款，本季團隊薪資3.64億美元，另需支付9300萬美元的豪華稅。
Tommy Pham, Mets reportedly agree to 1-year deal, per https://t.co/Z3s2EpgF39's @Feinsand. pic.twitter.com/QLVeF5EskM— MLB (@MLB) January 18, 2023
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