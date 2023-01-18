足球／中華女足0：2不敵泰國 包欣玄重披國家隊戰袍

中華女足隊今天與泰國國家隊進行國際足球友誼賽，雙方前次交手是2022印度女子亞洲盃附加賽，中華女足以3：0拿下勝利，但此役中華隊上半場失1球，下半場未能反撲又讓對手攻進1球，最終以0：2吞敗。

中華隊今天開局擺出4-3-3陣型迎戰，甫開賽30秒蘇育萱就取得攻擊機會，嘗試起腳可惜射偏未能進球，第16分鐘前場賴麗琴巧妙分球創造3打2機會，卓莉萍橫傳門前插上的蘇育萱可惜未能踢進球門，進行至第30分鐘泰國中場大腳長傳形成單刀機會，Pengngam擺脫兩人防守攻進中華隊大門，取得1球領先。

下半場開場中華隊進行對位換人將包欣玄換上，雙方僵持到第65分鐘，泰國後場斷球長傳前場又形成單刀機會，Pengngam突破後防線再次進球，中華隊陷入落後2球情況，最終由泰國收下友誼賽勝利。

重新披上中華隊球衣的包欣玄賽後表示，很開心能再次代表國家出賽，接下來會更努力與隊友磨合準備2023紐澳世界盃洲際附加賽，這是很接近世界盃的一次，自己和隊友、教練團很有信心。

中華隊總教練顏士凱表示，兩顆掉球其實幫助中華隊能夠提早改善防守的判斷與思考，中後場在參與進攻時也要同時思考瞬間攻防轉換時的站位與後撤時機，另一方面整體進攻的表現其實不俗，都能夠打進球門前，得分機會不少，接下來歸國後也會利用本場比賽內容在集訓中做改善。

中華女足在年假後將持續備戰紐澳女子世界盃洲際附加賽，預計2月初提早前往紐西蘭備戰，全力爭取世界盃門票。