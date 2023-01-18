中職／再與悍將、獅隊洽談 林益全動向盼農曆年前搞定
「神全」林益全今年在中職球季要穿哪一隊的球衣？他的經紀公司今天再次與富邦悍將隊洽談，預計明天再與統一獅隊討論，期待在農曆年前有結果。
林益全去年底被悍將放在60人契約保留名單外，球團有意留人，不過也傳出獅隊今年開始展開接觸，林益全更曾在10日親赴台南與獅隊領隊蘇泰安碰面洽談。
對於林益全未來動向，經紀公司秉初運動現階段不便多談，僅透露今天與悍將談完，預計明天與獅隊討論，屆時會將所有資料彙整給林益全參考，由於各隊都已經展開春訓，期盼在農曆過年前做出決定，才好準備新球季。
林益全去年在一軍出賽74場，打擊率2成59、全壘打1支、打點22分，月薪70萬元在今年球季有可能大打折扣。
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