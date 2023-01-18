中職／CPBLTV早鳥19日開賣 前888名訂戶送你吃雞

2023中華職棒新球季將在4月1日展開，今年的CPBLTV方案也正式出爐，多項方案供球迷選擇，早鳥方案將在明（19）日開賣，全季方案原價2177元，3月31日前訂購可享早鳥優惠價2077元。

中華職棒大聯盟官方賽事轉播平台CPBLTV提供中職賽事轉播服務，包含收看官辦熱身賽、一軍例行賽、一軍季後賽(含總冠軍賽)、二軍例行賽、二軍總冠軍賽、明星賽以及全賽事VOD。

CPBLTV早鳥方案將在明日開賣，除了3月31日前訂購的早鳥優惠價外，前888名訂戶加碼贈送肯德基咔啦脆雞套餐序號（價值177元），全季方案可收視2023年CPBLTV館全賽事至2024年2月28日 （VOD）。

同時，CPBLTV也持續服務中職在世界各地的球迷，提供海外收視服務，讓球迷無論在哪裡，都能無時差享受中華職棒熱血賽事。

1月19日起，CPBLTV將於Hami Video平台開放訂閱，首先下載Hami Video app，使用行動門號登入，再選擇收視方案，簡單三步驟就可享受專屬的2023中華職棒賽季轉播服務，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能看，多種方案任您選，中職全賽事，賽事回看、完整VOD、直播聊天室完整服務，照顧所有球迷收視需求。