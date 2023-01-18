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經典賽／巨人四棒岡本和真恐淪替補 退役名將憂影響球季表現
世界棒球經典賽即將於3月開打，日本隊30人名單近日也出爐，日職巨人當家第四棒岡本和真、捕手大城卓三都首度入選。不過巨人退役名將高橋善正卻認為，「兩人參加經典賽恐影響球季表現。」
岡本和真擔綱豪門巨人軍不動第四棒，2020年、2021年皆是中央聯盟全壘打、打點雙冠王，目前已連5年至少敲出30轟，守備位置為三壘、一壘。不過外界預測，三壘將交由去年敲出56轟的養樂多重砲村上宗隆擔任，一壘則交給西武獅的山川穗高，此外橫濱DeNA的牧秀悟、養樂多山田哲人都能兼守一壘，岡本和真的上場時間恐怕有限。
另外捕手大城卓三預計只是排在軟銀鷹甲斐拓也、養樂多中村悠平後的三號捕手。
對此，高橋善正向日媒《日刊現代》表示他對這兩位巨人球員的憂心，「經典賽的比賽時間（3月8日~21日）是職業選手在賽季開打前最重要的時間。雖然球員會認真比賽，但替補球員這兩周會失去實戰感覺，成為第三捕手的大城卓三、岡本和真都可能在球季初面臨調整不足的困境。」
《日刊現代》也整理過往受影響的經典賽替補球員，以上屆2017年為例，前日本火腿捕手大野獎太只出賽83場，打擊率掉至2成21；前中日龍外野手平田良介受膝傷影響只出賽66場，前軟銀一壘手內川聖一的出賽場次也從141場掉至73場。
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