中職／愛清潔有禮貌 悍將有4大守則打造球隊文化

富邦悍將隊從12日起在稻江棒球場展開第一階段春訓，開訓談話中頒布四大守則，由新隊長范國宸向選手宣達；領隊林華韋期許悍將場上是一支實力堅強的球隊，場外也能獲得喜愛，建立球隊文化。

悍將過去6年都由林哲瑄擔任隊長，去年季中肩傷開刀脫離戰線後，由范國宸代理隊長，領袖氣質備受肯定，新球季獲得「真除」，成為正式隊長。

悍將的開訓談話準備四大守則，由范國宸負責宣讀，「第一點榮譽，建立正確價值觀，全新鍛練球技，並與隊友精進合作、爭取勝利；第二點紀律，凡入我隊皆應奉公守法、自我節制，切莫逾越份際，以蓄集戰鬥能量；第三點倫理，學長要以身作則，學弟要尊敬學長，隊友之間相親相愛，攜手追求卓越；第四點舉止，衣著要整潔、儀態要端莊，隨時抬頭挺胸，展現出雄赳赳氣昂昂的大將之風。」

悍將31日將舉辦開訓典禮，正式公布新任隊長、年度口號，范國宸正式上任成為富邦隊史第二位隊長。