中職／球員卡開賣全卡款曝光 有張育成、張進德雙簽卡

2021中華職棒年度球員卡即將上市,除了零售包以外,精裝盒版本相隔十年回歸,今年卡款較往年增量不少,零售包加精裝盒共計39項主題、25萬包,追平歷年最大發卡量。

零售包於1月17日首賣活動搶先曝光,18日起正式在全台7-11門市、卡店上市,每包售價90元含8張卡;精裝盒同日上午11點起於ibon機台開放預購,每盒售價2160元,內含20包卡包、共160張卡,零售包、精裝盒各自獨有限量卡、簽名卡款,快閃店首賣會今日2100包球員卡配額,開賣即秒殺一空。

2021年適逢東京奧運與台灣職籃興起,「東奧熱」吹進中職掀起東奧選手合作潮,而統一獅與P. LEAGUE+新竹街口攻城獅聯手「雙獅主題日」也從2021年舉辦至今,本次新增多項新卡款主打「跨界」合作,以中職選手為主,結合東京奧運奪牌國手、台灣職籃選手、職棒呼應的時事人物等,全新打造前所未有聯名卡款。

本次首度推出吉祥物簽名卡、選秀帽卡,至於球迷期待的職棒球員卡款,包括新人卡、簽名卡、各項獎項卡、限量卡、球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩等卡款通通有,合計多達763款,且零售包與精裝盒的限量卡、簽名卡款式幾乎不重複。

零售包限定卡款包括2021年新進球員、人氣球星及各隊啦啦隊女孩簽名卡款、中信兄弟冠軍回顧系列、跨界組合系列(含親人、話題人物、棒籃球星組合),如「棒壇至親雙簽卡」首度邀請當年度現役MLB球星,張育成與哥哥張進德、林子偉與堂兄林岱安共同完成,「棒籃跨界雙人簽名」包含新世代防守雙獅林靖凱✕高國豪、旅外顏質擔當林哲瑄✕張宗憲等,雙簽卡各款僅25張。

精裝盒限定則有雙面PATCH ONE OF ONE簽名系列、特殊製程簽名系列、特殊主題簽名系列,雙面PATCH ONE OF ONE簽名系列首次採用雙面裱框工法、雙面簽名,擷取球衣上唯一的隊徽、衣標、LOGO MAN、人名等特殊區域,包括江坤宇、林襄等人,共計23款,都是限量1張的簽名卡款。

「2021 中華職棒年度球員卡」內容一覽