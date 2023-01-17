中職／球員卡開賣全卡款曝光 有張育成、張進德雙簽卡
2021中華職棒年度球員卡即將上市，除了零售包以外，精裝盒版本相隔十年回歸，今年卡款較往年增量不少，零售包加精裝盒共計39項主題、25萬包，追平歷年最大發卡量。
零售包於1月17日首賣活動搶先曝光，18日起正式在全台7-11門市、卡店上市，每包售價90元含8張卡；精裝盒同日上午11點起於ibon機台開放預購，每盒售價2160元，內含20包卡包、共160張卡，零售包、精裝盒各自獨有限量卡、簽名卡款，快閃店首賣會今日2100包球員卡配額，開賣即秒殺一空。
2021年適逢東京奧運與台灣職籃興起，「東奧熱」吹進中職掀起東奧選手合作潮，而統一獅與P. LEAGUE+新竹街口攻城獅聯手「雙獅主題日」也從2021年舉辦至今，本次新增多項新卡款主打「跨界」合作，以中職選手為主，結合東京奧運奪牌國手、台灣職籃選手、職棒呼應的時事人物等，全新打造前所未有聯名卡款。
本次首度推出吉祥物簽名卡、選秀帽卡，至於球迷期待的職棒球員卡款，包括新人卡、簽名卡、各項獎項卡、限量卡、球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩等卡款通通有，合計多達763款，且零售包與精裝盒的限量卡、簽名卡款式幾乎不重複。
零售包限定卡款包括2021年新進球員、人氣球星及各隊啦啦隊女孩簽名卡款、中信兄弟冠軍回顧系列、跨界組合系列（含親人、話題人物、棒籃球星組合），如「棒壇至親雙簽卡」首度邀請當年度現役MLB球星，張育成與哥哥張進德、林子偉與堂兄林岱安共同完成，「棒籃跨界雙人簽名」包含新世代防守雙獅林靖凱✕高國豪、旅外顏質擔當林哲瑄✕張宗憲等，雙簽卡各款僅25張。
精裝盒限定則有雙面PATCH ONE OF ONE簽名系列、特殊製程簽名系列、特殊主題簽名系列，雙面PATCH ONE OF ONE簽名系列首次採用雙面裱框工法、雙面簽名，擷取球衣上唯一的隊徽、衣標、LOGO MAN、人名等特殊區域，包括江坤宇、林襄等人，共計23款，都是限量1張的簽名卡款。
「2021 中華職棒年度球員卡」內容一覽
零售包（共計22大項、615款球員卡）
●普通卡：4項、346 款
普卡321款、團隊卡6款、台灣大賽卡6款、CHECKLIST 13款。
●特殊卡：8項、196款
新人卡40款、CHEERLEADER卡84款、二軍年度獎項卡10款、月MVP卡16款、金手套卡9款、最佳十人卡10款、年度獎項卡15款、人氣球星卡12款。
●限量卡：2項、15款
邁象榮耀限量卡9款、味全龍勝利軌跡限量卡6款。
●簽名卡：8項、58款
CPBL MASCOT簽名卡6款、CHEERLEADER簽名卡8款、新人簽名卡15款、簽名卡10款、棒壇至親雙人簽名卡5款、棒籃跨界雙人簽名卡5款、台灣大賽組合簽名卡5款、CPBL話題組合簽名卡4款。
精裝盒（共計30大項、687款球員卡）
●普通卡：4項、349款
普卡321款、團隊卡6款、台灣大賽卡6款、CHECKLIST 16款。
●特殊卡：7項、184款
新人卡40款、CHEERLEADER卡84款、二軍年度獎項卡10款、月MVP卡16款、金手套卡9款、最佳十人卡10款、年度獎項卡15款。
●限量卡：2項、32款
人氣球星限量卡12款、火力引爆限量卡20款。
●用品卡：4項、28款
CHEERLEADER新人球衣卡8款、新人選秀帽卡5款、新人球衣卡10款、實戰球衣卡5款。
●簽名卡：6項、33款
野球頻道簽名卡5款、旅外精英簽名卡6款、球場焦點簽名卡7款、CPBL×東奧組合簽名卡6款、CPBL援力組合簽名卡5款、CPBL話題組合簽名卡4款。
●用品簽名卡：7項、61款
CHEERLEADER新人球衣簽名卡8款、新人選秀帽簽名卡5款、新人球衣簽名卡10款、實戰球衣簽名卡5款、插畫BADGE簽名卡5款、雷射雕刻簽名卡5款、實戰隊徽&衣標雙PATCH簽名卡23款。
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