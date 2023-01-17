經典賽／大撒幣補強卻不派主力 軟銀僅3人參賽惹怒其他11隊

距離第五屆WBC世界棒球經典賽開打不到兩個月，日本武士隊30人名單曝光，其中軟銀鷹雖然派出3人，卻被質疑「藏人」，特意保留主力準備新球季，讓日職其他11隊相當不滿。

根據日媒《日刊現代》報導，軟銀鷹砸下約80億日圓（約台幣18.8億）補強，選手的薪水總額到去年已連續3年居日職之首。如今只派出捕手甲斐拓也、內野手周東佑京及外野手近藤健介。其中周東佑京預計也不會是主力，主要是代跑或守備，而近藤健介在火腿時期，就已經「內定」會是日本隊一員，因此等於軟銀只派出了甲斐拓也。

有人士出來爆料日職其他球隊相當不滿軟銀，對比去年封王的歐力士派出當家王牌投手山本由伸、宮城大彌，質疑軟銀「有那麼多國家隊等級的選手，（卻只派3位）太過分了吧？」。

攤開本屆日本隊陣容，由於主力游擊坂本勇人因傷缺陣，阪神的中野拓夢新賽季可能會移防二壘，在游擊大關只有西武獅的源田壯亮算上一線。本來日本隊有意邀請今宮健太，但今宮健太已先在入選前婉拒，坦言想把注意力放在新球季，希望幫助軟銀拿下「日本第一」。

不僅在野手，此次軟銀沒有派出投手也被說話，陣中26歲投手藤井皓哉，去年賽季表現亮眼，出賽55場投了56.1局、防禦率僅1.12，其能夠投出超過150公里的速球，並且指叉球下墜幅度大，被認為或許能對抗大聯盟等級選手，傳出日本武士隊也有意邀請他參賽，但最後還是不在名單中。