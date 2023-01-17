經典賽／2台將結束澳職賽季 林子偉下一站赴中華隊集訓

澳洲職棒例行賽進入尾聲，效力奧克蘭喙頭蜥隊的林子偉、翁瑋均都已經離隊，總教練明茲（Steve Mintz）證實兩人不參與接下來的賽程，除了讚揚兩人本季的貢獻外，也祝福林子偉的經典賽之旅一切順利。

明茲於紐西蘭新聞網站Stuff的文章中提到，面對接下來爭取季後賽席次關頭，喙頭蜥必須在失去兩位關鍵球員的狀況下作戰，首先是林子偉，他因要返台投入中華隊集訓，因此離隊，「儘管我們覺得失望，但這對林子偉是絕佳的機會。」

明茲稱讚林子偉在場上一直展現敬業精神，完成球隊所有賦予任務，「我們想要感謝他的努力，也祝福他在經典賽一切順利，我們會為他加油。」

另一隊離隊選手則是樂天桃猿隊投手翁瑋均，明茲指出，這是當初合約中的協議，因此只能接受，「就像林子偉一樣，翁瑋均本季也為我們帶來出色的表現，我們很遺憾在賽事這個階段失去他，但這就是冬季棒球的一部分。」

林子偉本季在澳職出賽25場，多擔任游擊手，打擊率3成37、敲出28支安打、4轟、10盗、15分打點，打擊率、盜壘都是全隊第一，安打、全壘打、打點則是第二；翁瑋均共出賽9場（6場先發）、33.2局，取得4勝1敗、防禦率3.48，勝場數全隊最多。