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棒球／吳丞哲、林航、林威志重返業餘 加盟新北禾聯

中央社／ 台北17日電
前統一投手吳丞哲加入業餘球隊。 報系資料照
前統一投手吳丞哲加入業餘球隊。 報系資料照

投手吳丞哲林航、林威志去年季後遭中職統一獅隊釋出，已經提交重返業餘審核，將加入業餘新北禾聯棒球隊，有望在4月全國成棒甲組春季聯賽亮相。

中職每年季後釋出潮，去年12月各隊提交60人契約保留名單，統一獅隊有13人沒有在保留名單中，其中野手潘武雄引退，吳桀睿轉任教練，獅隊今年初第一階段春訓，確定釋出吳丞哲、林航、林威志、羅國龍、郭峻偉及張竣凱。

投手吳丞哲、林航、林威志都已經提交重返業餘申請，將加盟業餘新北禾聯棒球隊，根據規定，提出重返業餘審核3個月後才能正式出賽，最快在預計4月初開打的全國成棒甲組春季聯賽就有機會登板亮相。

27歲的投手吳丞哲在2017年選秀第6輪被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）選進，2018、2019年是桃猿隊牛棚主力，2018年一軍整季後援出賽66場，戰績5勝4敗，拿下18次中繼成功、3次救援成功，防禦率4.35。

吳丞哲2021年完全沒有一軍出賽紀錄，季後遭釋出，隨後到獅隊接受測試，順利加盟，但今年仍沒有一軍出賽成績，季後再度遭到釋出，重返業餘繼續在場上打拚。

除了吳丞哲、林航、林威志外，富邦悍將釋出球員39歲的陽耀勳先前也已經確定重返業餘，加盟台中市成棒隊。

吳丞哲 林航 統一獅

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