中職／石垣島26人名單 曾總協調跟中華隊借到陳冠宇、成晉

樂天桃猿隊在2月11日、12日將第六度遠征石垣島，與千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事，今天公布此次預計參加的26人名單，包括林泓育、陳冠宇、陳鴻文、成晉等人。

猿隊遠征陣容包括投手陳冠宇、陳鴻文、楊彬、蘇俊璋、林子崴、陳克羿、劉家翔、邱緯綸、賴知頎、邱駿威、張梓軒；捕手為林泓育、宋嘉翔、毛英傑、邱家慶；內野手廖健富、馬傑森、馮健庭、楊晉豪、楊家勝、陳佳樂、董順傑；外野手則是成晉、蔡鎮宇、林政華、林耀煌，共計11名投手、4名捕手、7名內野手、4名外野手。

前進石垣島的猿隊將由首席教練古久保健二、二軍總教練陳瑞振領軍，預計10日出發。

領隊浦韋青表示，屆時球員將穿著2023年「綽號球衣十代」登場比賽出戰千葉羅德海洋隊，交流賽兩場比賽皆預計於日本時間下午1點開打。目前球隊正在進行第一階段體能營，透過總教練曾豪駒在經典賽中華隊的協調，讓外野手成晉與投手陳冠宇參加石垣島的賽事，曾效力羅德的陳冠宇將舊地重遊。

專屬啦啦隊樂天女孩派出林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵以及熊霓為桃猿應猿，賽後也安排球員簽名會以及樂天女孩遊戲互動活動。