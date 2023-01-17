快訊

疫情高峰過！本土+1萬9658例「下降19.8%」境外+312例

6000元現金何時可領？唐鳳允諾：2月28日開始發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／石垣島26人名單 曾總協調跟中華隊借到陳冠宇、成晉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊在2月11日、12日遠征石垣島，與千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事，今天公布此次預計參加的26人名單。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊在2月11日、12日遠征石垣島，與千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事，今天公布此次預計參加的26人名單。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊在2月11日、12日將第六度遠征石垣島，與千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事，今天公布此次預計參加的26人名單，包括林泓育、陳冠宇、陳鴻文、成晉等人。

猿隊遠征陣容包括投手陳冠宇、陳鴻文、楊彬、蘇俊璋、林子崴、陳克羿、劉家翔、邱緯綸、賴知頎、邱駿威、張梓軒；捕手為林泓育、宋嘉翔、毛英傑、邱家慶；內野手廖健富、馬傑森、馮健庭、楊晉豪、楊家勝、陳佳樂、董順傑；外野手則是成晉、蔡鎮宇、林政華、林耀煌，共計11名投手、4名捕手、7名內野手、4名外野手。

前進石垣島的猿隊將由首席教練古久保健二、二軍總教練陳瑞振領軍，預計10日出發。

領隊浦韋青表示，屆時球員將穿著2023年「綽號球衣十代」登場比賽出戰千葉羅德海洋隊，交流賽兩場比賽皆預計於日本時間下午1點開打。目前球隊正在進行第一階段體能營，透過總教練曾豪駒在經典賽中華隊的協調，讓外野手成晉與投手陳冠宇參加石垣島的賽事，曾效力羅德的陳冠宇將舊地重遊。

專屬啦啦隊樂天女孩派出林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵以及熊霓為桃猿應猿，賽後也安排球員簽名會以及樂天女孩遊戲互動活動。

樂天女孩 羅德海洋 陳冠宇

延伸閱讀

沒有大投手壓陣 經典賽中華隊關關難過

經典賽／三遺珠 陳子豪、林泓育、林昱珉未入選有原因

中職／戰力外卻成搶手貨 陳鴻文成桃猿爭冠重要拼圖

中職／晚一年爭取陳鴻文不為750萬 浦韋青點出天時地利人和

相關新聞

經典賽／圓夢！江坤宇曬國小作文「一定要為國家出國比賽」

經典賽開打不到兩個月，中華隊日前公布36人集訓名單，其中中信兄弟當家內野手「小可愛」江坤宇不負眾望入選，日前他也在臉書上分享自己入選國手的心情，感性寫下「故事就從一篇寫作開始。」 江坤宇在臉書發

經典賽／大谷翔平密友助拳義大利 帶弟弟一起來台灣

本屆世界棒球經典賽與中華隊同在A組的義大利，將攜多位大聯盟好手參戰，其中包括天使內野手大衛．佛列契（David Flet...

中職／大哥的婚禮北中南走透透 胡智為辦完3場備戰WBC

統一獅隊投手胡智為於2021年12月31日的跨年夜向艾璐求婚成功，小倆口在去年球季後展開婚禮三部曲，由於女方為台北人、男...

經典賽／2台將結束澳職賽季 林子偉下一站赴中華隊集訓

澳洲職棒例行賽進入尾聲，效力奧克蘭喙頭蜥隊的林子偉、翁瑋均都已經離隊，總教練明茲（Steve Mintz）證實兩人不參與...

中職／石垣島26人名單 曾總協調跟中華隊借到陳冠宇、成晉

樂天桃猿隊在2月11日、12日將第六度遠征石垣島，與千葉羅德海洋隊進行亞洲門戶交流賽2場賽事，今天公布此次預計參加的26...

日職／宋家豪春訓分組在二軍 2月中返台備戰經典賽

日本職棒樂天金鷲隊今天公布新球季春訓分組名單，台灣投手宋家豪、王彥程都將從二軍開訓，2月1日於沖縄久米島展開新球季備戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。