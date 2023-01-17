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經典賽／圓夢！江坤宇曬國小作文「一定要為國家出國比賽」

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊江坤宇曬出國小時的作文，夢想就是要打棒球並入選國手。 聯合報系資料照
中信兄弟隊江坤宇曬出國小時的作文，夢想就是要打棒球並入選國手。 聯合報系資料照

經典賽開打不到兩個月，中華隊日前公布36人集訓名單，其中中信兄弟當家內野手「小可愛」江坤宇不負眾望入選，日前他也在臉書上分享自己入選國手的心情，感性寫下「故事就從一篇寫作開始。」

江坤宇在臉書發出自己國小三年級時的寫的作文題目為「我一定要打棒球」，其中內容寫道：「小時候爸爸一直陪我去新莊棒球場打棒球。如果當了棒球選手，一定要為國家出國比賽。」

如今入選中華隊，江坤宇在臉書寫下感性心得「故事就從一篇寫作開始。如果那是個夢想的開端，那我一定是在追尋的路上。」

中信兄弟隊江坤宇曬出國小時的作文，夢想就是要打棒球並入選國手。 截圖自江坤宇臉書
中信兄弟隊江坤宇曬出國小時的作文，夢想就是要打棒球並入選國手。 截圖自江坤宇臉書

江坤宇原本就讀新北板橋的後埔國小，後來為了打棒球轉學至東園國小，在2012年就由代表台灣出征亞洲少棒錦標賽。國中就讀長安國中，也有2度披上國家隊戰袍。就讀平鎮高中時，更是替中華隊拿下睽違20年世界青棒錦標賽冠軍。

本次入選經典賽是他成棒後第一次有機會站上國際舞台。2018年進入到職棒後，江坤宇僅花了2年就站穩中信兄弟當家游擊的位置，並且從2020年開始取得游擊金手套三連霸。打擊方面也有所進步，連續兩年拿下游擊最佳十人，此次經典賽期待他能鎮守住中華隊的游擊大關。

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