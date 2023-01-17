中職／大哥的婚禮北中南走透透 胡智為辦完3場備戰WBC

統一獅隊投手胡智為於2021年12月31日的跨年夜向艾璐求婚成功，小倆口在去年球季後展開婚禮三部曲，由於女方為台北人、男方為台中人，獅隊隊友都在台南，因此決定在北、中、南三地舉辦婚禮，完成終身大事。

從場地、餐點、服裝、影片、流程等，雙方花費很多心思在婚禮巧思上，艾璐將整個過程拍攝Vlog，讓粉絲們一同參與喜悅。

三場婚禮風格不同，都有別出心裁、令人驚喜的橋段，在台北場婚禮中，Unigirls成員上台一同帶領賓客跳統一獅應援曲，將氣氛炒到最高點；台中場是微美式風格，帶點戶外氛圍；台南場為全開放的戶外場合，除了證婚儀式外，還有兩人親自將紅酒及愛情誓言卡封存的封酒儀式。

兩人也在婚禮上展現好歌喉，台北場獻上一首致姍姍來遲的你，代表等了許久終於遇見對的人，艾璐則給智為一個驚喜，獨唱一首日文版的如果可以；台中場則合唱經典情歌梁山伯與茱麗葉，描述男女雙方愛上彼此，並想成為自己認知中最佳的情人；壓軸的台南場則是智為為艾璐獻上一首A Thousand Years，代表兩人的愛將會持續千年，一直延續下去。