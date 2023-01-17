快訊

獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

超幸運！高雄「原班人馬」集資刮刮樂 連2年刮中100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／宋家豪春訓分組在二軍 2月中返台備戰經典賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日職樂天展開春訓，台灣投手宋家豪(圖)、王彥程都將從二軍開訓。 聯合報系資料照
日職樂天展開春訓，台灣投手宋家豪(圖)、王彥程都將從二軍開訓。 聯合報系資料照

日本職棒樂天金鷲隊今天公布新球季春訓分組名單，台灣投手宋家豪王彥程都將從二軍開訓，2月1日於沖縄久米島展開新球季備戰。

新球季春訓腳步逼近，金鷲今天公布分組名單，在沖繩金武的一軍春訓，共計投手24人、捕手4人、內野手14人、外野手6人；在沖繩久米島的二軍春訓，則有投手17人、捕手4人、內野手6人、外野手7人，資深選手包括銀次、岡島豪郎、西川遙輝等人。

宋家豪分在二軍名單中，今年是他與金鷲兩年合約的第2年，日職生涯已累積87次中繼成功，有機會在本季達陣百中繼。與金鷲續簽育成合約的王彥程，今年則帶著旅日最後一年的決心去拚，期望早日轉支配下。

宋家豪位列經典賽中華隊36人名單中，總教練林岳平設定為終結者，入選的旅日台將預計在2月15日暫離母隊春訓，投入中華隊集訓。

宋家豪 王彥程 中華隊

延伸閱讀

經典賽／張奕應西武要求改長中繼 17投手名單有深意

經典賽／36人集訓名單正式揭曉 中華隊17投備戰 過半曾旅外

經典賽／指中華隊「2年空窗」劣勢 日媒幫排18人名單

經典賽／上屆陣容已有8人高掛球鞋 中華隊換血陣容有新風貌

相關新聞

經典賽／圓夢！江坤宇曬國小作文「一定要為國家出國比賽」

經典賽開打不到兩個月，中華隊日前公布36人集訓名單，其中中信兄弟當家內野手「小可愛」江坤宇不負眾望入選，日前他也在臉書上分享自己入選國手的心情，感性寫下「故事就從一篇寫作開始。」 江坤宇在臉書發

日職／宋家豪春訓分組在二軍 2月中返台備戰經典賽

日本職棒樂天金鷲隊今天公布新球季春訓分組名單，台灣投手宋家豪、王彥程都將從二軍開訓，2月1日於沖縄久米島展開新球季備戰。

中職／「那個男人」出現了！ 洪一中接台鋼雄鷹總教練

毫無神祕感的台鋼雄鷹隊總教練昨天揭曉，洪一中重返家鄉高雄執教；中職史上第一人的千勝里程碑將在2024年達陣。

中職／大哥的婚禮北中南走透透 胡智為辦完3場備戰WBC

統一獅隊投手胡智為於2021年12月31日的跨年夜向艾璐求婚成功，小倆口在去年球季後展開婚禮三部曲，由於女方為台北人、男...

少棒／台南市隊選拔賽開打 提前備戰U12世界盃選拔賽

台南市政府提前備戰今年U12世界盃少棒賽選拔賽，特別舉辧華南金控盃全國少棒賽台南市代表隊選拔賽，今起一連5天在亞太國際棒...

影／台鋼雄鷹首任總教練洪一中：保持活力 能做多久就做多久

中職第六隊台鋼雄鷹今年將從二軍出發，今天為創隊首任總教練洪一中舉辦隆重的加盟記者會，讓這位中職史上最多勝的總教練「受寵若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。