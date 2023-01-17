日職／宋家豪春訓分組在二軍 2月中返台備戰經典賽

日本職棒樂天金鷲隊今天公布新球季春訓分組名單，台灣投手宋家豪、王彥程都將從二軍開訓，2月1日於沖縄久米島展開新球季備戰。

新球季春訓腳步逼近，金鷲今天公布分組名單，在沖繩金武的一軍春訓，共計投手24人、捕手4人、內野手14人、外野手6人；在沖繩久米島的二軍春訓，則有投手17人、捕手4人、內野手6人、外野手7人，資深選手包括銀次、岡島豪郎、西川遙輝等人。

宋家豪分在二軍名單中，今年是他與金鷲兩年合約的第2年，日職生涯已累積87次中繼成功，有機會在本季達陣百中繼。與金鷲續簽育成合約的王彥程，今年則帶著旅日最後一年的決心去拚，期望早日轉支配下。

宋家豪位列經典賽中華隊36人名單中，總教練林岳平設定為終結者，入選的旅日台將預計在2月15日暫離母隊春訓，投入中華隊集訓。