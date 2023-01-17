中職／「那個男人」出現了！ 洪一中接台鋼雄鷹總教練

毫無神祕感的台鋼雄鷹隊總教練昨天揭曉，洪一中重返家鄉高雄執教；中職史上第一人的千勝里程碑將在2024年達陣。

球團開出3年保障合約、至少前2年是總教練的條件延攬，領隊劉東洋指出，「每個階段賦予洪總的任務不太一樣，細節不方便公布，但至少前2年是總教練。」

雄鷹今年將打二軍、明年升上一軍，若無意外，洪一中的教頭生涯千勝將在明年達陣。他說，人生很多事情不是你能掌握，不會想那麼多，還能在球場就表示幸福，「棒球是我的專長，看能不能幫助這些年輕人。」

雄鷹選手多數都是洪一中未曾碰面，少數熟面孔是去年底擴編選秀入隊的張喜凱、胡冠俞，張喜凱是洪總在Lamigo桃猿隊時期堅持挑選。洪一中表示，張喜凱投球動作順暢、頭腦聰明，具備好投手條件，期望有指導下勾投手經驗的日籍投手教練橫田久則可再當「潛水艇」維修行家，「看能不能利用1年時間幫他找回來，會是台鋼很好的先發投手。」

雄鷹總教練懸缺多時，董事長王炯棻坦言：「一直在等待『那個男人』出現，等待可以接觸，接觸才能判斷。」領隊劉東洋透露，曾考慮外籍教頭，非外界想像「單吊」洪總。