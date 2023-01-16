聽新聞
test
0:00 / 0:00
少棒／台南市隊選拔賽開打 提前備戰U12世界盃選拔賽
台南市政府提前備戰今年U12世界盃少棒賽選拔賽，特別舉辧華南金控盃全國少棒賽台南市代表隊選拔賽，今起一連5天在亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場開打，開幕典禮邀請全國運動會宣傳大使黑皮、世界盃少棒賽宣傳大使Dorky、華南金控盃全國少棒錦標賽宣傳大使嘩仔、台南市旅遊宣傳大使魚頭君共襄盛舉。
台南市長黃偉哲表示，藉此選出台南市代表隊培訓隊員，培訓期間訓練選手的技術、實戰能力，期許在U12世界盃少棒賽選拔賽爭取佳績，希望小選手全力發揮訓練實力，提升自我技術，爭取最高榮譽。
體育局長陳良乾表示，本次賽事參賽學校來自協進國小、崇學國小、永信國小、億載國小、安慶國小、白河國小、省躬國小、新進國小、立人國小、公園國小、文元國小、歸南國小、善化國小等13所學校少棒隊，特別設計全新賽事Logo、獎牌、獎盃及台南市代表隊隊歌。
這項賽事安排在緯來精彩台、MOMO綜合台、GetWinSport「YouTube、Twitch」轉播平台全程Live轉播主球場賽事，相關資訊可到「台南市華南金控盃代表隊選拔賽」臉書粉絲團查詢（https://www.facebook.com/tainan.wbscu12）。
體育局表示，112年全國運動會將於10月21日至26日在台南市登場，暌違16年再度承辦全國運動會，棒球項目將在亞太國際棒球訓練中心及市立棒球場舉行，屆時也歡迎各縣市球隊再度來古都台南作客，共同迎接這場全國運動盛會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言