少棒／台南市隊選拔賽開打 提前備戰U12世界盃選拔賽

台南市政府提前備戰今年U12世界盃少棒賽選拔賽，特別舉辧華南金控盃全國少棒賽台南市代表隊選拔賽，今起一連5天在亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場開打，開幕典禮邀請全國運動會宣傳大使黑皮、世界盃少棒賽宣傳大使Dorky、華南金控盃全國少棒錦標賽宣傳大使嘩仔、台南市旅遊宣傳大使魚頭君共襄盛舉。

台南市長黃偉哲表示，藉此選出台南市代表隊培訓隊員，培訓期間訓練選手的技術、實戰能力，期許在U12世界盃少棒賽選拔賽爭取佳績，希望小選手全力發揮訓練實力，提升自我技術，爭取最高榮譽。

體育局長陳良乾表示，本次賽事參賽學校來自協進國小、崇學國小、永信國小、億載國小、安慶國小、白河國小、省躬國小、新進國小、立人國小、公園國小、文元國小、歸南國小、善化國小等13所學校少棒隊，特別設計全新賽事Logo、獎牌、獎盃及台南市代表隊隊歌。

這項賽事安排在緯來精彩台、MOMO綜合台、GetWinSport「YouTube、Twitch」轉播平台全程Live轉播主球場賽事，相關資訊可到「台南市華南金控盃代表隊選拔賽」臉書粉絲團查詢（https://www.facebook.com/tainan.wbscu12）。