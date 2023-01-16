影／台鋼雄鷹首任總教練洪一中：保持活力 能做多久就做多久

中職第六隊台鋼雄鷹今年將從二軍出發，今天為創隊首任總教練洪一中舉辦隆重的加盟記者會，讓這位中職史上最多勝的總教練「受寵若驚」。洪一中表示，因尚未正式帶球隊，還不了解要補強那些環節，他希望未來由路易士、橫田久則等外籍教練赴日網羅一些年輕的外籍球員，藉此帶給本土球員更多刺激與成長。

洪一中表示，為提升球隊戰力及陣容，球隊的教練團將赴日找一些年輕有潛力的球員，讓他們到台灣與球隊一起訓練，以便讓陣中本土選手提早面對洋面孔並互相學習。期間若能培養出優秀的外籍球員，在各項條件許可下，留在台灣效力台鋼雄鷹隊。