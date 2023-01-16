快訊

想挽救哈利人生！ 傳查理三世願砸逾15億「要梅根放手」

曾建議與中共談「政治制度性」安排 連戰遭馬英九3原則婉拒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台鋼雄鷹首任總教練洪一中：保持活力 能做多久就做多久

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台鋼雄鷹為創隊首任總教練洪一中（中）舉辦隆重的加盟記者會，台鋼集團會長謝裕民（右）及台鋼雄鷹董事長王炯棻手比展翅高飛的手勢，歡迎洪總加盟。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹為創隊首任總教練洪一中（中）舉辦隆重的加盟記者會，台鋼集團會長謝裕民（右）及台鋼雄鷹董事長王炯棻手比展翅高飛的手勢，歡迎洪總加盟。記者侯永全／攝影

中職第六隊台鋼雄鷹今年將從二軍出發，今天為創隊首任總教練洪一中舉辦隆重的加盟記者會，讓這位中職史上最多勝的總教練「受寵若驚」。洪一中表示，因尚未正式帶球隊，還不了解要補強那些環節，他希望未來由路易士、橫田久則等外籍教練赴日網羅一些年輕的外籍球員，藉此帶給本土球員更多刺激與成長。

洪一中表示，為提升球隊戰力及陣容，球隊的教練團將赴日找一些年輕有潛力的球員，讓他們到台灣與球隊一起訓練，以便讓陣中本土選手提早面對洋面孔並互相學習。期間若能培養出優秀的外籍球員，在各項條件許可下，留在台灣效力台鋼雄鷹隊。

被媒體問及擔任台鋼雄鷹總教練會不會是最後一份工作時，六十一歲的洪一中說「有可能」，他也強調，面對現在的工作就是盡力去作，到了真正該退的時候就要退休。洪一中表示，現在擔任總教練的心態與十幾二十年前相較有所不同，以前是因生活壓力一定要這份工作，現在就有很多想法或為想做的事情而去做。至於能做多久就很難說，也許做一年就退了，也有可能盡量保持活力與動力，能帶多久就帶多久，若退了就讓優秀的年輕教練帶領球隊。

中職史上最多勝的總教練洪一中擔任台鋼雄鷹創隊首任總教練，他強調盡量保持活力與動力，能帶球隊多久就帶多久。記者侯永全／攝影
中職史上最多勝的總教練洪一中擔任台鋼雄鷹創隊首任總教練，他強調盡量保持活力與動力，能帶球隊多久就帶多久。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹 洪一中 中職

延伸閱讀

中職／接教頭有人改寫「諸葛紅中」出師表 網：太有才了

中職／洪總重返高雄先找房子 不諱言雄鷹可能是終點站

中職／誠徵類育成洋將 洪總對雄鷹二軍外援有構想

中職／洪總復出成為第109名教練 6隊17名外籍史上最多

相關新聞

中職／洪總重返高雄先找房子 不諱言雄鷹可能是終點站

洪一中的總教練生涯在「靠岸」一年後，第三站駛向台鋼雄鷹隊，接下來的待辦事項包括找房子；對於雄鷹教頭會不會是他教頭生涯的最...

中職／意外嗎？洪總一腳跨入雄鷹 隊史首任總仔就是他

「那個男人」正式揭開面紗，台鋼雄鷹隊今天公布隊史首任總教練，毫無意外就是洪一中，這位中職生涯991勝、7冠教頭，沈潛一季...

中職／雄鷹要「能贏」的教頭 洪總合約保障至少3年

台鋼雄鷹隊今天正式為洪一中加冕，成為隊史首任總教練，球團董事長王炯棻證實以至少3年的保證合約延攬，「這是我們對洪總的誠意...

經典賽／南韓連兩屆首輪出局 李强喆要球員別再後悔

第5屆世界棒球經典賽還剩不到兩個月就要開打，入選南韓隊30人名單的19人已經前往首爾報到，總教練李强喆鼓勵球員在經典賽全...

少棒／台南市隊選拔賽開打 提前備戰U12世界盃選拔賽

台南市政府提前備戰今年U12世界盃少棒賽選拔賽，特別舉辧華南金控盃全國少棒賽台南市代表隊選拔賽，今起一連5天在亞太國際棒...

影／台鋼雄鷹首任總教練洪一中：保持活力 能做多久就做多久

中職第六隊台鋼雄鷹今年將從二軍出發，今天為創隊首任總教練洪一中舉辦隆重的加盟記者會，讓這位中職史上最多勝的總教練「受寵若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。