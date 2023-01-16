中職／接教頭有人改寫「諸葛紅中」出師表 網：太有才了
中華職棒新軍台鋼雄鷹於今日正式宣布洪一中出任首位總教練，引起網友熱烈討論，由於過去他帶兵素有「諸葛紅中」外號，有PTT網友特別改寫三國時期諸葛亮「出師表」，描寫洪一中過去歷史及未來帶兵的困境，讓不少人直呼，「太有才了！」
網友改全文內容如下：
網友點出全篇文章令人好笑的部分，如「不宜如胡弟失言，自爆換帥，以塞封王之路也。」、「「親八旅，遠養成，此悍將所以傾頹也。」、「臣本鐵捕，深蹲於高雄，苟全性命於亂世，不求聞達於聯盟。」
對此網友均直呼，「太神了，高手在民間。」「經典！」、「朝聖」。
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