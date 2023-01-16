快訊

岸田文雄的歐美之旅：日本強化應對中國與北韓威脅

換肝仍撐不到過年 資深歌仔戲女星離世享壽70歲

免稅再折7%！過年玩日本「買爆3C家電」 4大電器店折價券全收錄

中職／接教頭有人改寫「諸葛紅中」出師表 網：太有才了

聯合新聞網／ 綜合報導
洪一中帶兵素來有「諸葛紅中」之稱。 中央社
洪一中帶兵素來有「諸葛紅中」之稱。 中央社

中華職棒新軍台鋼雄鷹於今日正式宣布洪一中出任首位總教練，引起網友熱烈討論，由於過去他帶兵素有「諸葛紅中」外號，有PTT網友特別改寫三國時期諸葛亮「出師表」，描寫洪一中過去歷史及未來帶兵的困境，讓不少人直呼，「太有才了！」

網友改全文內容如下：

網友點出全篇文章令人好笑的部分，如「不宜如胡弟失言，自爆換帥，以塞封王之路也。」、「「親八旅，遠養成，此悍將所以傾頹也。」、「臣本鐵捕，深蹲於高雄，苟全性命於亂世，不求聞達於聯盟。」

對此網友均直呼，「太神了，高手在民間。」「經典！」、「朝聖」。

相關新聞

中職／洪總重返高雄先找房子 不諱言雄鷹可能是終點站

洪一中的總教練生涯在「靠岸」一年後，第三站駛向台鋼雄鷹隊，接下來的待辦事項包括找房子；對於雄鷹教頭會不會是他教頭生涯的最...

中職／意外嗎？洪總一腳跨入雄鷹 隊史首任總仔就是他

「那個男人」正式揭開面紗，台鋼雄鷹隊今天公布隊史首任總教練，毫無意外就是洪一中，這位中職生涯991勝、7冠教頭，沈潛一季...

中職／雄鷹要「能贏」的教頭 洪總合約保障至少3年

台鋼雄鷹隊今天正式為洪一中加冕，成為隊史首任總教練，球團董事長王炯棻證實以至少3年的保證合約延攬，「這是我們對洪總的誠意...

經典賽／南韓連兩屆首輪出局 李强喆要球員別再後悔

第5屆世界棒球經典賽還剩不到兩個月就要開打，入選南韓隊30人名單的19人已經前往首爾報到，總教練李强喆鼓勵球員在經典賽全...

經典賽／上屆遭日本爆！韓投具昌模放話復仇：要直球對決大谷翔平

WBC世界棒球經典賽開打在即，而在預賽最受到矚目的，無非是兩強對決的日本與韓國，雙方好手摩拳擦掌，其中韓國隊25歲左投具昌模表示，希望在經典賽場上「復仇」日本，並放話「直球對決大谷翔平」。 具昌

中職／接教頭有人改寫「諸葛紅中」出師表 網：太有才了

中華職棒新軍台鋼雄鷹於今日正式宣布洪一中出任首位總教練，引起網友熱烈討論，由於過去他帶兵素有「諸葛紅中」外號，有PTT網友特別改寫三國時期諸葛亮「出師表」，描寫洪一中過去歷史及未來帶兵的困境，讓不少人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。