經典賽／上屆遭日本爆！韓投具昌模放話復仇：要直球對決大谷翔平

WBC世界棒球經典賽開打在即，而在預賽最受到矚目的，無非是兩強對決的日本與韓國，雙方好手摩拳擦掌，其中韓國隊25歲左投具昌模表示，希望在經典賽場上「復仇」日本，並放話「直球對決大谷翔平」。

具昌模效力NC恐龍，根據韓媒報導，過去在2017年韓國在亞洲職棒冠軍爭霸賽預賽場上對決日本，以4:1領先時他中繼上陣，不過卻被山川穂高敲出一發兩分砲，具昌模一局都沒投完就被換下場，最後在韓國隊延長賽10局時被日本隊說再見。

在韓國隊發布球衣和隊長人選的記者會後，具昌模坦言對東京巨蛋的回憶很糟糕，「我覺得我現在和過去不一樣了，所以我這次要報仇雪恨」具昌模說。此外，被問到最想對決誰時，他表示是大谷翔平，因為其「無論是投手還是打者都是一流技術的偉大球員」，至於要用什麼球對決他笑著放話：「男人就是要用直球」。

左投的具昌模健康時被看好有機會接班韓國王牌位置，上個球季在韓職共先發出賽19場，拿下11勝5敗、防禦率2.10。不過其過去都有傷病問題，2021年因前臂骨折，整季報銷。而為了這次參賽，具昌模也早有預防，「自從三月份沒打比賽后，就開始鍛煉身體，以防受傷。」

南韓本屆和日本、澳洲、捷克、中國同屬小組B，於3月9日在東京巨蛋開打，將會取前兩名晉級8強，因此韓國首戰面對到澳洲就是晉級關鍵戰。韓國將會於小組賽第二天3月10日強碰日本。