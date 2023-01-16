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經典賽／南韓連兩屆首輪出局 李强喆要球員別再後悔

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
南韓隊與日本隊本屆經典賽同屬B組。 歐新社
南韓隊與日本隊本屆經典賽同屬B組。 歐新社

第5屆世界棒球經典賽還剩不到兩個月就要開打，入選南韓隊30人名單的19人已經前往首爾報到，總教練李强喆鼓勵球員在經典賽全力以赴，最後不要留下後悔的結局。

南韓在2006年首屆賽事獲得季軍，2009年拚進冠軍戰後，在延長賽不敵日本，接下來2013、17年都在首輪出局，其中2013年被中華隊搶走8強名額，前年東京奧運則在6隊排名第4，南韓媒體韓聯社指出，國家隊離過去榮耀已經很久了。

李强喆表示，經典賽會為不同球員準備不同角色，希望他們履行自己的職責，儘可能保持最佳身體狀態，才能發揮最佳能力，到時毫無遺憾離場。

南韓本屆和日本、澳洲、捷克、·中國大陸同在B組，在東京巨蛋進行比賽，取前兩名晉級8強，3月9日首戰澳洲就是晉級關鍵戰，李强喆說：「 大家都說我們處境艱難，但這支球隊會把經典賽作為扭轉局面的機會。」

韓職斗山熊隊35歲捕手梁義智，過去多次在國際賽對決中華隊，再次強調會把這次經典賽當成「救贖自己」的機會，洗刷職棒打擊成績出色、國際賽卻一再貧打的毛病。

梁義智也知，這應是生涯最後一次效力國家隊，他說：「過去比賽有幾次身體還未準備好，這次我會讓結果說明一切。」

經典賽 中華隊

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